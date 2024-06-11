Країни G7 домовляться про створення фонду для України за рахунок доходів від активів РФ, – Nikkei

Країни "Великої сімки" створять фонд для підтримки України, використовуючи доходи від заморожених російських активів.

Лідери G7 мають намір досягти згоди з цього питання на саміті в Італії, який розпочнеться у четвер, повідомляє японське інформагентство Nikkei із посиланням на власні джерела.

Фонд планують створити при міжнародній організації, наприклад, при Світовому банку. Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та інші країни внесуть кошти у фонд у вигляді позик. Погашатися ці позики будуть за рахунок прибутків від інвестування заморожених активів РФ.

Відтак, фонд зможе надавати допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

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Як повідомлялося, раніше Франція та Німеччина погодились розглянути пропозицію США щодо використання заморожених російських активів, що підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 мільярдів на зустрічі лідерів країн "Великої сімки" 13-15 червня. Цю пропозицію активно підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина раніше ставилася до неї скептично.

Водночас США вимагають від ЄС продовжити санкції проти російських активів на невизначений термін, щоб гарантувати погашення позик для України, писало видання Financial Times. Наразі санкції продовжуються кожні шість місяців, для цього потрібна одностайна згода усіх країн ЄС.

Водночас Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.