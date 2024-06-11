Німеччина виділить Україні 100 мільйонів євро на сферу охорони здоров’я

Уряд Німеччини пообіцяв Україні нову допомогу для програм у сфері охорони здоров'я на загальну суму близько 100 млн євро.

Відповідні домовленості були озвучені на Конференції з відновлення України в Берліні 11 червня, передає Європейська правда із посиланням на Tagesschau.

Із зазначеної суми 65 млн євро призначені для психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, 12 млн євро – для партнерства лікарень, і 20 млн євро – для медичних установ, що спеціалізуються на роботі з жінками.

На початку цього року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що видатки на охорону здоров'я у 2024 році загалом складуть 239 млрд грн, що на 31 млрд більше, ніж минулого року.