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Новини
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За п’ять місяців до бюджету надійшло податків від грального бізнесу в 100 разів більше, ніж у 2021 році

казино,гемблінг

За перші п’ять місяців 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету на суму 7,38 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"А зараз просто для порівняння мало це чи багато? Це в 101 раз ніж за січень-травень 2021 року, у 38 разів більше ніж за січень-травень 2022-го і навіть у три рази більше ніж за аналогічний період 2023-го", – зазначив він.

Відповідні результати вдалося досягти, попри те, що "були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні", додав нардеп.

Податки для грального бізнесу

Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.

До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.

Автор: 

гральний бізнес (78) казино (130) податки (2438) Железняк Ярослав (88)


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Чему радуетесь,процветающий игральный бизнес в воюющей стране это нонсенс,это значит люди швыряют свои средства на ветер,а не несут в семью и на армию.
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12.06.2024 11:59 Відповісти
"Голос" - партія кидал. Так що гральний бізнес-це їхнє рідне... Кому війна, а кому.... Тварі ******.
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12.06.2024 12:02 Відповісти
Переводжу:
Три роки не платили податки і нікого не покарано.
І це... ПЕРЕМОГА!
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12.06.2024 12:08 Відповісти
Військові просирають усе. Ледь вийшовши з "нуля" вже крутять оту фігню у смартфоні. Цю отруту треба заборонити.
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12.06.2024 12:41 Відповісти
Ця стаття спрямована на кого? Гральний бізнес доказує свою потрібність Україні під час війни? Типу «не зачиняйте нас ми корисні»? Для початку треба зелену шобли розігнати, а потім її маланський бізнес зачинити
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12.06.2024 12:46 Відповісти
Які ж молодці…
А звідки надходження до цієї «гральної» бази оподаткування?

Це ж не про податки як такі! Це про економіку країни.

Якщо б закрили ці всі гральні контори по викачуванню грошей у військових, то ці всі ваші податки во отримали б з сфер послуг, виробництва і торгівлі.
І це рухало би економіку.
Але то треба скеровувати думки військових у напрямку розвитку свого господарства, закладення основ на майбутнє. Чи це не є роботою тих сами політруків, інфлюенсеріа та ін.?
Кумівство приводить до влади дибілів вже 30 років
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12.06.2024 13:02 Відповісти
***** тi заводи, фабрики? Гральний бiзнес годує країну.
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12.06.2024 13:12 Відповісти
Ідіть ви нахрєн з такими порівняннями.Ви скажіть скільки всього люди програли в казино,і скільки з них пішло державі і скільки в бюджет.Скільки захворіло ігроманією,скільки збанкротувало,скільки сімей занапастилось і розпалось.Отоді і порівняємо з минулим чи іншим роком.Бо коли порівнюєш треба подавати абсолютні,а не відносні цифри.
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12.06.2024 13:25 Відповісти
Даешь Лас-Вегас в воюющей Украине!!!
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12.06.2024 13:30 Відповісти

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