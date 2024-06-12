За п’ять місяців до бюджету надійшло податків від грального бізнесу в 100 разів більше, ніж у 2021 році

За перші п’ять місяців 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету на суму 7,38 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"А зараз просто для порівняння мало це чи багато? Це в 101 раз ніж за січень-травень 2021 року, у 38 разів більше ніж за січень-травень 2022-го і навіть у три рази більше ніж за аналогічний період 2023-го", – зазначив він.

Відповідні результати вдалося досягти, попри те, що "були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні", додав нардеп.

Податки для грального бізнесу

Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.

До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.