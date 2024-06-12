За п’ять місяців до бюджету надійшло податків від грального бізнесу в 100 разів більше, ніж у 2021 році
За перші п’ять місяців 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету на суму 7,38 млрд грн.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"А зараз просто для порівняння мало це чи багато? Це в 101 раз ніж за січень-травень 2021 року, у 38 разів більше ніж за січень-травень 2022-го і навіть у три рази більше ніж за аналогічний період 2023-го", – зазначив він.
Відповідні результати вдалося досягти, попри те, що "були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні", додав нардеп.
Податки для грального бізнесу
Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.
До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.
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Три роки не платили податки і нікого не покарано.
І це... ПЕРЕМОГА!
А звідки надходження до цієї «гральної» бази оподаткування?
Це ж не про податки як такі! Це про економіку країни.
Якщо б закрили ці всі гральні контори по викачуванню грошей у військових, то ці всі ваші податки во отримали б з сфер послуг, виробництва і торгівлі.
І це рухало би економіку.
Але то треба скеровувати думки військових у напрямку розвитку свого господарства, закладення основ на майбутнє. Чи це не є роботою тих сами політруків, інфлюенсеріа та ін.?
Кумівство приводить до влади дибілів вже 30 років