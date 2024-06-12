Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $11 мільярдів, – Митниця

Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували – на $16,8 млрд.

Оподаткований імпорт склав $23,7 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомляє Державна митна служба України.

При цьому податкове навантаження на 1 кг такого імпорту склало 0,50 $/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року,

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю (на $5,3 млрд), Польщі ($2,9 млрд) та Німеччини ($2,2 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі (на $1,7 млрд), Китаю (на $1,4 млрд) та Іспанії (на $1,4 млрд).

У загальних обсягах імпортованих товарів 65% припадає на такі категорії:

машини, устаткування та транспорт – $9,4 млрд. При митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $5,1 млрд, при оформленні сплачено 36,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливо-енергетичні товари – $3,4 млрд, при їх митному оформленні до бюджету сплачено 54,6 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $10,8 млрд;

метали та вироби з них – $1,8 млрд;

мінеральні продукти – $1,6 млрд.

"За 5 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн", – уточнили у Митній службі.

Як повідомлялося, у травні експорт товарів з України у вартісному вираженні у травні зменшився на 0,5% – до $3,34 млрд, водночас імпорт впав одразу на 7% – до $5,1 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.