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Новини
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Виторг роздрібних мереж зріс на другий рік великої війни на 30% і перевищив показники 2021 року. ІНФОГРАФІКА

супермаркет,цены

Українські ритейлери за підсумками 2024 року збільшили виторг на 30%, або на 380 млрд грн, – до 1,54 трильйона гривень.

Про це свідчать дані дослідження ринку роздрібної торгівлі України, проведеного Асоціацією ритейлерів України спільно із компанією YouControl, передає галузеве видання RAU.

"Попри надскладні умови український ритейл не тільки вистояв, відновив свої обороти, але й зміг перевершити довоєнні показники. Так, статистика свідчить, що в 2021 році виторг мереж складав 1,44 трлн грн, в 2022-му впав до 1,16 трлн грн. Проте в 2023 році цей показник досяг відмітки у 1,54 трлн грн, тобто на 30% більше, ніж у 2022-му та на 100 млрд грн перевершив довоєнні обороти галузі", – зауважують автори дослідження.

Виторг найбільших ритейлерів України у 2024 році

Рейтинг секторів ритейлу, які отримали найбільший виторг у 2023 році:

  • оператори FMCG (магазини продуктів та товарів масового споживання) – 491,5 млрд грн;
  • мережі АЗС – 203 млрд грн);
  • магазини DIY (господарчі та будівельні товари) – 73,8 млрд грн;
  • магазини техніки та електроніки – 68,2 млрд грн;
  • непродуктові оператори – 63,4 млрд грн;
  • аптечні мережі – 41 млрд грн;
  • мережі одягу та взуття – 16,8 млрд грн;
  • інші ритейлери – 850 млн грн.

Перші три місця за виторгом займають "АТБ", "Сільпо" та "Епіцентр".

"Власне, половина найбільших за оборотом компаній ритейлу (10 компаній) – це FMCG оператори, серед яких є як великі міжнародні гравці на кшталт Metro чи "Auchan Україна", так і локальні гравці як "Файно-маркет", – зазначають автори дослідження.

Виторг найбільших ритейлерів України у 2024 році

Як повідомлялося, на початку року через зменшення дитячого ринку та падіння народжуваності в Україні припинили роботу два великі інтернет-магазини дитячих товарів Panama.ua і Pampik.ua, які контролювала інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали.

За даними Мінсоцполітики, народжуваність в Україні після початку повномасштабної війни впала з 1,2 до 0,9 дитини на одну жінку, для забезпечення природного відтворення населення цей показник має становити мінімум 2,2.

Автор: 

АЗС (1591) продукти (741) супермаркет (84) торгівля (879) рітейл (174)


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Топ коментарі
+15
Яка чудова новина. Шкода, що гривня впала за цей час в півтора рази і всі ціни виросли відповідно на 50%. Тобто реальний виторг впав мінімум на 20%. Але піпл на телемарафоні такі новини схаває
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12.06.2024 18:14
+12
Звичайна інфляція
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12.06.2024 18:05
+10
це номінально. а реально врахували наскільки за цей час виросли ціни на товари через інфляційні процеси і знецінення гривні. тобто в фізичному кількісному вимірі товарів могли купити навіть менше, проте в грошову еквіваленті маєте таке "підвищення" через ріст інфляції і цін на товари.
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12.06.2024 18:08
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А борги перед постачальниками перевищили довоєнний період. Тому що ці мережі не платять належним чином постачальникам, а деяких взагалі кидають на гроші. І ні в яких судах правди знвйти не можливо!
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12.06.2024 18:03 Відповісти
Почніть з того що спаліть їм офіс
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12.06.2024 22:01 Відповісти
Я почав з того що все продав і виїхав з гадюшніка
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12.06.2024 22:10 Відповісти
Це позиція тєрпіли

І чим займаєтесь зараз в США? Крутите руля далекобійником?
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12.06.2024 22:16 Відповісти
Живу як людина, а не тріпаю собі нерви.
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12.06.2024 22:29 Відповісти
І ше, я з тобою не сидів в одній клітці, щоб на тюремний сленг переходити. Бувай.
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12.06.2024 22:31 Відповісти
Цікаво ви пишете про суди. По моєму досвіду коли на руках є підписані договір та накладна від мережі що товар отримано - суд приймає єдине можливе рішення, і накладає арешт на рахунок неплатника на відповідну суму + судові витрати + штрафні санкції по договору.

А в вашому випадку що зробив суд? Можна номер справи в реєстрі, поцікавитися як все відбувалося?
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12.06.2024 22:19 Відповісти
В Україні тисячі підприємців постраждалих, але ваш випадок інший... поздоровляю
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12.06.2024 22:26 Відповісти
В Україні тисячі довбойобів, і шо? А трохи процедурою поцікавитися клепки не вистачило?

Тобто номера справи в реєстрі не буде, "постраждалий"?
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30.06.2024 13:08 Відповісти
Ніяк не відбувається мусора відкриту прокуратурою кримінальну справу просто ніяк не розслідують. Раз у пів року змінюється слідчий.
Я вже рік як на це забив. Вже не цікаво, в мене інше життя.
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12.06.2024 22:28 Відповісти
Які мусора? Яку кримінальну справу? Напряму в суд подається заява, якщо звісно є підписані накладні або акти! І слідчий суддя відкриває впровадження! А ти мабуть через знайомого прокурора вирішив когось нагнути? Ну так тебе наїбали, поздоровляю!
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30.06.2024 13:06 Відповісти
Найобаним ти родився.
А якщо не знаєш деталей, то краще не *****, а о будеш ще й обісраним, от як зараз
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20.08.2024 00:40 Відповісти
Звичайна інфляція
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12.06.2024 18:05 Відповісти
там взагалі не зрозуміло, якась повна муть
"за висновками 2024 року" взагалі некоректне формулювання..
А щодо порівняння з 2021 -- ви праві на 100%, бо 30% то чиста інфляція...
Але добре що у них зростання, у маленьких локальних бізнесів постійна стагнація...
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12.06.2024 19:48 Відповісти
це номінально. а реально врахували наскільки за цей час виросли ціни на товари через інфляційні процеси і знецінення гривні. тобто в фізичному кількісному вимірі товарів могли купити навіть менше, проте в грошову еквіваленті маєте таке "підвищення" через ріст інфляції і цін на товари.
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12.06.2024 18:08 Відповісти
Яка чудова новина. Шкода, що гривня впала за цей час в півтора рази і всі ціни виросли відповідно на 50%. Тобто реальний виторг впав мінімум на 20%. Але піпл на телемарафоні такі новини схаває
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12.06.2024 18:14 Відповісти
Ну так ІНФЛЯЦІЯ 40-50% то що тут дивного?!
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12.06.2024 18:30 Відповісти
За час війни я не придбав собі жодної шмотки. Замість купити нове (побутова техніка, авто, інструмент) ремонтую те що є і не користуюсь послугами сторонніх осіб або служб. Купуюмо лише найнеобхідніше. А от в статистиці "зелених" все "зростає"... завдяки друкарському станку (інфляція).
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12.06.2024 18:37 Відповісти
А на скільки зросли ціни?

Вангую: у 2024-му виторг взагалі поб'є всі рекорди! (звісно, якщо у людей будуть кошти купувати за такими цінами і, взагалі, лишаться ті, хто будуть/зможуть щось купувати)
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12.06.2024 18:42 Відповісти
Двум компаниям из этого чудесного списка кабмин дал право не платить налоги,интересно почему,потому что они очень успешны или потому что через них отмываются наворованные у армии,через тендеры,миллиарды?
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12.06.2024 19:10 Відповісти
Та все ж просто. У роздрібних дешевше чів у бутіках та ТРЦ. Скоро по одягу Хумана всіх випередить. Як шо людина брала наприклад у "Сільпо" або "Кішені" собі та жінці 2 стейка лолося 1 - 2 раза на тиждень то зараз він бере у "АТБ" 4 іржавих оселедця. А завтра, з такіми таріфами, він на ринку буде брати три жмені мойви.
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12.06.2024 19:21 Відповісти
Вы не в курсе. Мойва давно не дешёвая рыба
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12.06.2024 19:27 Відповісти
Ну, раз на місяць три жмені він собі зможе дозволити замісь 1 раза на тиждень 2 стейка лосося.
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13.06.2024 04:46 Відповісти
Тілько сьогодні мені знайомий, що його рідний брат в сраші живе, як ми куштували "помідори" з ринку, коментував, що його брат в сраші вже десятиліттями скаржиться, що не куштував нармальних, бо у них всі привладні "ритейлери" все захопили, і нема ринків з власно вирощеною продукцією...
До чого йдем??!????
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12.06.2024 19:49 Відповісти
І це з врахуванням скорочення населення приблизно на чверть. То на яких ідіотів розраховані звіти про річний індекс інфляції у 3,2 %?
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12.06.2024 20:02 Відповісти
Купуйте в українських фермерів, селян !
Вони реально потребують підтримки в цей час!
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12.06.2024 21:05 Відповісти
А вони до міста доїжджають?
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12.06.2024 22:23 Відповісти
Не, их бусифицируют.
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13.06.2024 00:55 Відповісти
Помимо упомянутой многими инфляции, сегодня еще такой фактор работает: у людей не получается скопить себережения и они долгосрочно не планируют крупные покупки: горизонт планирования - дни и недели, а не месяцы и годы, как до полномасштабной войны. Вот как раз те самые деньги, на которые должны были покупаться квартиры, машины и бытовая техника, сегодня тратятся в основном на продукты питания, бытовые вещи и одежду.
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13.06.2024 00:54 Відповісти

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