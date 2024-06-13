"Укргазвидобування" запустило нову потужну свердловину на 280 тисяч кубометрів газу на добу
АТ "Укргазвидобування" (є частиною Групи Нафтогаз) запустило нову високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".
"Українська енергетика перебуває в критичній ситуації. Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні та постачати тепло в міста і села. Ми запускаємо нові свердловини, видобуваємо газ і закачуємо його в підземні газосховища. Темпи закачування блакитного палива перевищують минулорічні показники", – наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Нова свердловина була закладена як розвідувальна, щоб провести дослідження покладів газоконденсатного родовища. Її глибина становить 3,2 км.
Її пробурили на одному з найперспективніших родовищ, ресурси якого оцінюють на рівні близько 1 млрд кубометрів палива.
"Наші фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища. Воно є одним з найперспективніших в активах "Укргазвидобування", – сказав очільник компанії Олег Толмачев.
Такого результату вдалося досягли завдяки роботі команди Романа Боднарука та геологів УкрНДІгазу.
Як повідомлялося, за п'ять місяців року "Нафтогаз" запустив 36 нових газових свердловин.
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