ДТЕК Ахметова та GE Vernova працюватимуть над створенням більш потужної та стабільної енергосистеми

Група ДТЕК та американська GE Vernova уклали меморандум про взаєморозуміння для створення більш потужної та стабільної енергосистеми України.

Про це йдеться в повідомленні компанії Ріната Ахметова.

Зазначається, що меморандум був підписаний у Берліні в рамках Ukraine Recovery Conference генеральним директором ДТЕК Максимом Тімченко та генеральним директором напряму мережевих рішень компанії GE Vernova Віктором Камишевим.

Під час церемонії підписання були також присутні помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт та директор з питань сталого розвитку GE Vernova Роджер Мартелла.

Меморандум передбачає спільні проєкти у сфері вітроенергетики та розвитку й модернізації мережевої інфраструктури для збільшення надійності її роботи.

Окрім того, планується робота над довгостроковими рішеннями для виробництва електроенергії, такими як парогазові установки для забезпечення надійності та гнучкості української енергосистеми.

"GE Vernova та ДТЕК мають давню історію співпраці, і я впевнений, що сьогоднішня угода знаменує собою початок набагато ширших відносин в Україні та ЄС: від електромереж та вітроенергетики – до газових турбін і малих модульних реакторів. Разом наші дві компанії можуть відіграти ключову роль у відновленні енергетичної інфраструктури України сьогодні, а також у створенні чистої та стійкої енергетичної системи в майбутньому", – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Раніше американська компанія Honeywell і група ДТЕК підписали угоду про поглиблення співпраці для розвитку енергетичної інфраструктури в умовах повномасштабної війни в Україні.