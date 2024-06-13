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Новини
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ДТЕК Ахметова та GE Vernova працюватимуть над створенням більш потужної та стабільної енергосистеми

дтек

Група ДТЕК та американська GE Vernova уклали меморандум про взаєморозуміння для створення більш потужної та стабільної енергосистеми України.

Про це йдеться в повідомленні компанії Ріната Ахметова.

Зазначається, що меморандум був підписаний у Берліні в рамках Ukraine Recovery Conference генеральним директором ДТЕК Максимом Тімченко та генеральним директором напряму мережевих рішень компанії GE Vernova Віктором Камишевим.

Під час церемонії підписання були також присутні помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт та директор з питань сталого розвитку GE Vernova Роджер Мартелла.

Меморандум передбачає спільні проєкти у сфері вітроенергетики та розвитку й модернізації мережевої інфраструктури для збільшення надійності її роботи.

Окрім того, планується робота над довгостроковими рішеннями для виробництва електроенергії, такими як парогазові установки для забезпечення надійності та гнучкості української енергосистеми.

"GE Vernova та ДТЕК мають давню історію співпраці, і я впевнений, що сьогоднішня угода знаменує собою початок набагато ширших відносин в Україні та ЄС: від електромереж та вітроенергетики – до газових турбін і малих модульних реакторів. Разом наші дві компанії можуть відіграти ключову роль у відновленні енергетичної інфраструктури України сьогодні, а також у створенні чистої та стійкої енергетичної системи в майбутньому", – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Раніше американська компанія Honeywell і група ДТЕК підписали угоду про поглиблення співпраці для розвитку енергетичної інфраструктури в умовах повномасштабної війни в Україні.

Автор: 

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Ух ти!! Нарешті! Бо більш ніж за 25 років ахметов палець о палець не вдарив щоб оновити совковий арсенал, який задурно придбав!!!
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13.06.2024 18:52 Відповісти
Ви зараз в рази меньше відключеннь електрики маєте, бо ДТЕК (в тому числі) побудував сонячні та вітроелектростанції... Держава взагалі нічого такого не будувала. Взимку температура знизиться - сонця буде меньше, да і путлєр вже по СЕС лупить ракетами (вони великої площі) - питання буде скільки годин на день ви матимете електрику... **** за довбойоба з цирку 95 кварталу голосували - маєте результат.. відчуєте а своїй шкірі.. дітей шкода.
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13.06.2024 19:58 Відповісти
Я чув,що Ахметова хочуть розстріляти.
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13.06.2024 18:55 Відповісти
Бєню каломойського що в сізо розстріляли?!
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13.06.2024 20:14 Відповісти
Якщо Ахметов "возбуділся", то значить десь запахло грошами...великими грошами!
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13.06.2024 19:19 Відповісти
Ця енергосистема була ******, щас ми запиляєм свою, нову, з блекджеком та шлюхами.
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13.06.2024 19:37 Відповісти
Років так через 20, а до тих пір - сидіть без світла.
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13.06.2024 19:49 Відповісти
З Зелепідорами саме так і буде. Я в енергетиці працюю... Експертно скажу вам що питання - скільки ви матиме електрику в зимку пів дня або меньше - наразі це не відомо нікому... Державне НЕК Укренерго може розрахувати, але кловуну з 95 кварталу це не вигідно як і його власниці Єрмаку... Також багато чого буде задежати від того як кловун Зеленський захистив енергетичні об'єкти ППО. На цей час я вам експертно скажу так - ні ТЕС н і ГЕС ні Підстанції НЕК Укренерго ні як не захищені від ракет і навіть шахедів... Просто влітають куди можуть.. НЕК Укренерго деякі свої підстанції вдновлює по декілька разів - на це треба мільярди гривень. Рсь тому маєте підвищення тарифів. итуація реально критична. Готуйтеся до дуже поганої зими без світла.
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13.06.2024 20:22 Відповісти
Приватний влвсник в рази швидше щось збудує. Якщо чиновники Зеленського дадуть це зробити. Найголовніше- це власні кошти і ні яка **** під це барабани в бомбосховищє не купить... Як ВЦА Зеленського в Києві робила.. як державне НЕК "Укренерго" щойно намагалося кондиціонери в офіс закупити (вони в боргах по вуха і вводять графікі відключення споживачів щоденно і параллельно собі кондиціонери купляють)...
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13.06.2024 19:54 Відповісти

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