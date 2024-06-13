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Новини
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Шмигаль пообіцяв кредити на енергообладнання для населення та бізнесу під 13,5% річних

денис,шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що цього тижня уряд спільно з Національним банком здійснив кілька кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики.

Про це він повідомив під час засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, за словами голови уряду, нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу.

"Наприклад: відсоток 13,5%, застава – лише обладнання яке купується. Даємо можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки", – наголосив він.

За його словами, у такий спосіб вони забезпечать електроенергією себе і "допоможуть нашій країні вистояти в битві за світло й тепло".

Як повідомлялося, минулого тижня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.

Автор: 

кредит (3290) НБУ (9300) електроенергія (4248) Шмигаль Денис (1493)


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Топ коментарі
+4
або, хоча б кредит без відсотків
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13.06.2024 14:33
+3
А доплачувати за додаткову генерацію та економію ел.енергії ЖАБА задавила ?
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13.06.2024 14:32
+3
На сколько безвозмездных грантов населению хватило бы спизженных на "великому бетонюванні" двух миллиардов баксов? Раздали бы эти деньги населению под закупку современного энергооборудования - было бы намного больше пользы.
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13.06.2024 14:36
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А доплачувати за додаткову генерацію та економію ел.енергії ЖАБА задавила ?
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13.06.2024 14:32 Відповісти
або, хоча б кредит без відсотків
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13.06.2024 14:33 Відповісти
На сколько безвозмездных грантов населению хватило бы спизженных на "великому бетонюванні" двух миллиардов баксов? Раздали бы эти деньги населению под закупку современного энергооборудования - было бы намного больше пользы.
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13.06.2024 14:36 Відповісти
Перше притомне рішення кабміну.Але це суперечить бажанням Єрмака і його хазяїна в москві,тому Шмигаля звільнять швидше,чим пса Патрона.
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13.06.2024 14:46 Відповісти
ВОНИ ЗНУЩАЮТЬСЯ?!!
Це ж звичайна розстрочка від Привату "Оплата частинами", яка діє бог знає скільки років на звичайні покупки.
Чи я десь помиляюся?
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13.06.2024 14:53 Відповісти
Чергове перекладання відповідальності за ситуацію на населення на бізнес...тому що послідовні.
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13.06.2024 14:56 Відповісти
імітація кипучої діяльності..вже вчора треба було підвищити граничну потужність СЕС для домогосподарств, яка нині обмежена 30кВт... вже вчора треба стимулювати обладнання господарст хоча б 10кВт станціями...і кредити під 3(три!) відсотки! я вже не кажу про більш стратегічні рішення...
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13.06.2024 14:57 Відповісти
Ага! 13,5 відсотків + страховка для банку і буде відсотків 50 або 70!
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13.06.2024 14:59 Відповісти
13,5% - це звичайна банківська ставка для бізнесу. Тобто "пільги" тут так собі. Теж мені "допомога".
Хоча б взяли на себе компенсацію частини відсотків, щоб під 3,5, а не 13,5...Можна за рахунок зрізання 100% коштів на бескоштовне житло для держслужбовців.
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13.06.2024 15:15 Відповісти
Тобто нам партнери насипають безвідсоткові гранти на відновлення, а ми населенню кредити під відсоток видаємо? А давайте ще під час пожежі вогнегасники продавати?
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13.06.2024 17:41 Відповісти
Шмигаль конкретно тупий, як і вся зелена шушера. Про який кредит з "дикими" по європейським міркам процентами може йти мова? Тут доплачувати треба, бо це питання стратегічне і стосується виживання держави.
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13.06.2024 17:45 Відповісти

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