Шмигаль пообіцяв кредити на енергообладнання для населення та бізнесу під 13,5% річних

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що цього тижня уряд спільно з Національним банком здійснив кілька кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики.

Про це він повідомив під час засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, за словами голови уряду, нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу.

"Наприклад: відсоток 13,5%, застава – лише обладнання яке купується. Даємо можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки", – наголосив він.

За його словами, у такий спосіб вони забезпечать електроенергією себе і "допоможуть нашій країні вистояти в битві за світло й тепло".

Як повідомлялося, минулого тижня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.