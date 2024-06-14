Омбудсмен оскаржив у Конституційному суді норму про відпустку без збереження зарплати

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оскаржив у Конституційному суді України положення закону про трудові відносини в умовах воєнного стану, у яких йдеться про порядок надання невикористаних днів щорічної основної відпустки.

Текст подання опублікували на сайті суду, передає liga.net.

Зазначається, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить понад 24 календарних днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Право роботодавця в частині обмеження тривалості щорічної основної відпустки під час воєнного стану передбачено в ч. 1 ст. 12 закону № 2136.

Омбудсман Лубінець просить визнати окремі положення цієї частини неконституційними. На його думку, це суперечить статті 64 Конституції, бо вона допускає обмеження прав під час воєнного стану, а не їх скасування.

Як повідомлялося, анаприкінці минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни порядку надання та використання відпусток.