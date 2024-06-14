Країни "Великої сімки" посилять контроль за дотриманням обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Країни "Великої сімки" домовляться про посилення заходів із дотримання стелі цін на російську нафту, а також заходів проти нових енергетичних проєктів РФ та експорту металів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на комюніке, передає Forbes.

Напередодні країни G7 домовилися про кредит для України на $50 млрд під заставу російських активів. Підтримка має надійти Україні вже до кінця року.

"Ми продовжимо чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетики та інших сировинних товарів", – йдеться у заяві, яка, як очікується, буде опублікована пізніше у пʼятницю.

Цінова стеля "Великої сімки" на російську нафту та нафтопродукти забороняє судновласникам, страховикам та посередникам надавати судна та послуги для вантажів, ціна яких перевищує порогові значення.

Водночас Росія змогла уникнути більшої частини наслідків та сформувала "тіньовий" флот танкерів.

Зазначається, що "Велика сімка" вживе заходів, включаючи санкції, для боротьби з обходом Росією обмежень за допомогою свого тіньового флоту.

Лідери G7 також пообіцяють зробити більше, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проєктів та порушити доступ до товарів та послуг, від яких залежать ці проєкти", і продовжать скорочувати доходи Росії від металів.

Також країни закликатимуть Китай припинити допомагати Москві. "Велика сімка" розширить сферу санкцій на компанії та банки, зокрема у Китаї, які допомагають Росії обходити санкції на товари та технології, що використовуються у виробництві зброї.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" та Європейський Союз розглядають варіанти посилення тиску на банки, які допомагають Росії обходити санкції.