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Новини
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Взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу, – гендиректор Yasno

світло

Про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", – сказав Коваленко.

Гендиректор Yasno уточнив, що обсяги відключень залежатимуть від темпів відновлення енергетики та можливостей для імпорту електроенергії..

"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – зазначив він.

Коваленко нагадав, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку.

"Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – пояснив очільник Yasno.

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Він спрогнозував, що взимку дефіцит генерації може становити 30-35%. Зараз дефіцит в енергосистемі становить від 15 до 25%.

При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні, насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації.

"У міжсезоння – у вересні та на початку жовтня – ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться", – додав Коваленко.

Як повідомлялося, раніше у енергохолдингу ДТЕК спрогнозували, що за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.

Автор: 

електроенергія (4250) ДТЕК (1359) відключення світла (600)


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Хто генератора не купив якраз вони поки дешеві. Бо 5-6г на добу це якраз оптимістичний сценарій, а 18 то взагалі рожевий.
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14.06.2024 20:43 Відповісти
Було ж 20? Хто дасть менше?
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14.06.2024 20:48 Відповісти
Взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу Джерело: https://biz.censor.net/n3494693
*********
Якщо світла не буде по 18 годин, то система все одно ляже, - бо всі одночасно будуть вмикати свою техніку, щоб надолужити згаяне. А таких перевантажень жодна система не витримає.
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14.06.2024 21:45 Відповісти
Тварюки не здатні забезпечити ні нормальних умов для проживання, ні захисту вперто блокують кордони і тримають людей в заручниках, аби мати мобілізаційний ресурс, життями якого хочуть виграти трохи часу, аби збагатитися на додаткові мільярди.
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15.06.2024 02:33 Відповісти

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