Взимку світла у домівках українців може не бути по 18 годин на добу, – гендиректор Yasno

Про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", – сказав Коваленко.

Гендиректор Yasno уточнив, що обсяги відключень залежатимуть від темпів відновлення енергетики та можливостей для імпорту електроенергії..

"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – зазначив він.

Коваленко нагадав, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку.

"Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – пояснив очільник Yasno.

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Він спрогнозував, що взимку дефіцит генерації може становити 30-35%. Зараз дефіцит в енергосистемі становить від 15 до 25%.

При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні, насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації.

"У міжсезоння – у вересні та на початку жовтня – ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться", – додав Коваленко.

Як повідомлялося, раніше у енергохолдингу ДТЕК спрогнозували, що за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.