Міністри оборони НАТО не домовилися про щорічні 40 мільярдів євро військової допомоги Україні

Міністри оборони країн-членів НАТО ще не дійшли згоди щодо того, щоб фінансування союзниками військової допомоги Україні щорічно становило щонайменше 40 млрд євро.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи справді міністр оборони Італії в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони відкинув план, який передбачає 40 млрд євро допомоги Україні за рік, передає Інтерфакс-Україна.

"Але я працюю, і багато союзників дуже підтримують ідею про те, що нам потрібні не тільки короткострокові зобов'язання, вони, звісно, вітаються, але якби ми могли мати більш довгострокові передбачувані зобов'язання, це дало б українцям можливість краще планувати свої дії", – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що це додасть більшої передбачуваності та прозорості, забезпечить мінімальний або справедливий розподіл усередині альянсу і "надійшле Москві сигнал про те, що вони не можуть нас перечекати".

"Сьогодні у нас є одне важливе рішення. Насправді в нас також є великі оголошення про термінові потреби. Але потім нам потрібно попрацювати над формулюванням щодо членства і над фінансовими зобов'язаннями. До Вашингтона у нас ще є кілька тижнів", – сказав на пресконференції за результатами зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

План Столтенберга для України

Раніше повідомлялося, що Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні на загальну суму 100 млрд євро після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

Союзники поставили під сумнів життєздатність цієї ідеї через небажання виділяти нові кошти та побоювання щодо введення України в оману.

Нова пропозиція генсека НАТО передбачає, що союзники візьмуть зобов’язання витрачати щонайменше 40 мільярдів євро ($43 млрд) на рік як на летальну, так і на нелетальну допомогу Україні. Це означало б, що країни НАТО погодяться зберегти допомогу на тому рівні, на якому вона перебуває з моменту вторгнення Росії в 2022 році.