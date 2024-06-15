Ворог вдарив по лінії обленерго на Чернігівщині та підстанції на сході країни

У ніч проти 15 червня російські військові завдали удару по повітряній лінії обленерго на Чернігівщині та одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні. В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживачів частково заживлено, наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім того, у Чернігівській області ворог обстріляв повітряну лінію обленерго. Унаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.

Також у Кіровоградській області з технічних причин відключалась повітряна лінія обленерго та знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено. Причина відключення з'ясовується.

Як нагадали у Міненерго, сьогодні по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 8:00 до 23:00.

Упродовж доби прогнозується імпорт електроенергії обсягом 35 606 МВт-год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.