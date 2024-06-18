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Новини
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Рада схвалила податкові пільги на імпорт запчастин для машин розмінування

Сапери випробовують машину механізованого розмінування

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який звільняє від сплати податку на додану вартість та митних платежів при ввезенні товарів, необхідних для виробництва машин механізованого розмінування.

Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент підтримав №11258 щодо змін до Податкового та Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ та митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування", – зазначив він.

За відповідні рішення проголосували 308 та 297 народних депутатів відповідно.

Як повідомлялося, наприкінці 2023 року Верховна Рада звільнила від мита та ПДВ імпорт засобів РЕБ та пластин для бронежилетів.

Автор: 

ВР (2877) податки (2441) ПДВ (418) мито (809) розмінування (119)


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Придурковатый козел-алкоголик Медведев пригрозил Украине захватом новых территорий,если украинцы не капитулируют московитам.
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18.06.2024 16:05 Відповісти
Плаче Tesla, Liaf рида
******* e-С4
Котить сльози Lavida
Honda e, e-Niro.

Всі сумні тут, електричні кари,
Бо в УкрАїні вони нікому ненада.
В Україні красота, в Україні Влада.
Струм по проводам тепер, в Україні слада.
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18.06.2024 19:09 Відповісти

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