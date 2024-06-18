Зеленський підписав два закони для боротьби з експортом "чорного зерна"
Президент Володимир Зеленський підписав два закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексу для боротьби з еспортом "чорного зерна" та неповерненням валютної виручки.
Як повідомляється на сторінці відповідних законопроєктів №10168-2 та №10169-2 на сайті Верховної Ради, документи повернули з підписом голови держави 17 червня.
Парламент ухвалив ці законопроєкти у другому читанні 9 травня.
Законопроєктом №10168-2 пропонується скасувати режим експортного забезпечення для експорту низки агропромислових товарів. Натомість встановлюється заборона за вказаними операціями "зарахування зустрічних вимог; використання рахунків резидентів, відкритих за кордоном, для отримання грошових коштів від нерезидентів; використання інших форм грошових розрахунків з нерезидентом, що не передбачають рух коштів з-за кордону на рахунки резидентів в Україні".
Також пропонується уточнити вимоги до реквізитів податкової накладної та особливості реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, поданих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Метою проєкту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є "мінімізація поширених схем ухилення від оподаткування під час здійснення платниками операцій з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції (зернових та олійних культур)".
Водночас законопроєкт №10169 зобов'язує експортерів вностити інформацію про реквізити відповідної податкової накладної до митної декларації, а також надає повноваження Мінагрополітики встановалювати мінімальні експортні ціни на зерно та олію.
Детальніше читайте у матеріалі: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки
Нагадаємо, за оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), у січні-вересні 2023 року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн, що становить понад 20% від загальної кількості.
З 11 листопада тижня Нацбанк на виконання рішення Кабміну зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів, а також змінив правила для експортерів зерна.
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ну, от і подивимось, хто головніший? члени клубу гетманцева, чи прострочений зе!лідор?
Ось де масштабна складова корупції.
судноплавствазернокоридорства".
А зернотрейдери ЗАЖАЛИ ЇХ "ЗАКОННИЙ" ВІДСОТОК!
Ууууууууу..... КУРВИ!
В ОПе решают все айкосы
А если аргентинский кокс туда насыпать
То сразу он такой себе весь борзый
И НАТО нафиг, и вообще весь мир
Когда уснет в кроватке, Дерьмак укроет одеялком
Ведь зеледенту завтра Украиной снова тоговать.
Прийняттям двох вказаних в статті законів, влада,"стрельнувши собі в ногу", відмінила дію спеціальних правил і механізмів неповернення валютної виручки в Україну окремим обраним трейдерам, отримавших право і можливість експорту окремих видів сільськогосподарської продукції в період літа 2022 по літо 2024 року.
Виявляється , що все регулюється простими змінами до Митного та Податкового кодексів...
А чому не оголошено подяку професіоналам сівковичу-гетьмановичу? Адже до клубу мільярдерів долучилась нова група обраних)))