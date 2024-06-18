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Новини Тіньова економіка
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Зеленський підписав два закони для боротьби з експортом "чорного зерна"

зерно

Президент Володимир Зеленський підписав два закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексу для боротьби з еспортом "чорного зерна" та неповерненням валютної виручки.

Як повідомляється на сторінці відповідних законопроєктів №10168-2 та №10169-2 на сайті Верховної Ради, документи повернули з підписом голови держави 17 червня.

Парламент ухвалив ці законопроєкти у другому читанні 9 травня.

Законопроєктом №10168-2 пропонується скасувати режим експортного забезпечення для експорту низки агропромислових товарів. Натомість встановлюється заборона за вказаними операціями "зарахування зустрічних вимог; використання рахунків резидентів, відкритих за кордоном, для отримання грошових коштів від нерезидентів; використання інших форм грошових розрахунків з нерезидентом, що не передбачають рух коштів з-за кордону на рахунки резидентів в Україні".

Також пропонується уточнити вимоги до реквізитів податкової накладної та особливості реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, поданих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Метою проєкту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є "мінімізація поширених схем ухилення від оподаткування під час здійснення платниками операцій з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції (зернових та олійних культур)".

Водночас законопроєкт №10169 зобов'язує експортерів вностити інформацію про реквізити відповідної податкової накладної до митної декларації, а також надає повноваження Мінагрополітики встановалювати мінімальні експортні ціни на зерно та олію.

Детальніше читайте у матеріалі: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки

Нагадаємо, за оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), у січні-вересні 2023 року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн, що становить понад 20% від загальної кількості.

З 11 листопада тижня Нацбанк на виконання рішення Кабміну зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів, а також змінив правила для експортерів зерна.

Автор: 

валюта (2184) закон (1484) Зеленський Володимир (2514) зерно (1870) експорт (3836) зернові (1152)


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Топ коментарі
+6
12 млд.дол.осіло в овшорах за то зерно яке він пропихав через ООН,ЄС.
Ось де масштабна складова корупції.
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18.06.2024 17:21
+6
Коли зерно, збіжжя - найбільше національне багатство (скарб) України з допомогою цих мерзотників усе чисто вивезене і продане без оподаткування, - тоді саме час підписати "закони", що таке ніззя робити. Це навіть не скоти - тварини не крадуть їжу у своєї сім"ї і дітей. Це мерзотники - паразити. Буде кара - вона уже не за горами!.
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18.06.2024 17:30
+3
Рада ухвалила закон Гетманцева про "клуб білого бізнесу"

ну, от і подивимось, хто головніший? члени клубу гетманцева, чи прострочений зе!лідор?
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18.06.2024 17:19
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Рада ухвалила закон Гетманцева про "клуб білого бізнесу"

ну, от і подивимось, хто головніший? члени клубу гетманцева, чи прострочений зе!лідор?
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18.06.2024 17:19 Відповісти
12 млд.дол.осіло в овшорах за то зерно яке він пропихав через ООН,ЄС.
Ось де масштабна складова корупції.
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18.06.2024 17:21 Відповісти
Це все, що необхідно знати про "свободу судноплавства зернокоридорства".
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18.06.2024 17:53 Відповісти
Дякувати полякам - очi нам вiдкрили.
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18.06.2024 17:58 Відповісти
Коли зерно, збіжжя - найбільше національне багатство (скарб) України з допомогою цих мерзотників усе чисто вивезене і продане без оподаткування, - тоді саме час підписати "закони", що таке ніззя робити. Це навіть не скоти - тварини не крадуть їжу у своєї сім"ї і дітей. Це мерзотники - паразити. Буде кара - вона уже не за горами!.
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18.06.2024 17:30 Відповісти
"Буде кара - вона уже не за горами!." - це навряд чи....
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18.06.2024 17:51 Відповісти
І що? Ну підписав він закон, що тарифи не можна піднімати аж до півроку після закінчення війни. і шо? Правда в своїй голові він її вже закінчив. І не один раз. Він же не дурачок якийсь!
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18.06.2024 17:34 Відповісти
Если бы не польские забастовки и не пошел на второй срок, как обещал, то не подписал бы даже такой закон.
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18.06.2024 17:52 Відповісти
Зробили таку КРАСИВУ СХЕМУ по заробітку на зерні.
А зернотрейдери ЗАЖАЛИ ЇХ "ЗАКОННИЙ" ВІДСОТОК!
Ууууууууу..... КУРВИ!
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18.06.2024 17:43 Відповісти
Молодец зеля. Хороший ученик своей бородатой бабушки Бабломойского.

В ОПе решают все айкосы
А если аргентинский кокс туда насыпать
То сразу он такой себе весь борзый
И НАТО нафиг, и вообще весь мир
Когда уснет в кроватке, Дерьмак укроет одеялком
Ведь зеледенту завтра Украиной снова тоговать.
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18.06.2024 18:01 Відповісти
Проблема в іншому-експортом "чорного зерна" займаються тільки з благословіння тих хто даний закон приймає чи має контролювати виконання його, яка наївність.
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18.06.2024 18:15 Відповісти
Отже, наїлись))
Прийняттям двох вказаних в статті законів, влада,"стрельнувши собі в ногу", відмінила дію спеціальних правил і механізмів неповернення валютної виручки в Україну окремим обраним трейдерам, отримавших право і можливість експорту окремих видів сільськогосподарської продукції в період літа 2022 по літо 2024 року.
Виявляється , що все регулюється простими змінами до Митного та Податкового кодексів...
А чому не оголошено подяку професіоналам сівковичу-гетьмановичу? Адже до клубу мільярдерів долучилась нова група обраних)))
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18.06.2024 18:32 Відповісти
Є блюзнірством називати зерно "чорним". Як були б автори розумними , то "чорним" назвали би саме його експорт.
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05.07.2024 21:42 Відповісти
Із зерна отримують глюкозу, фруктозу, лимонну і молочну кислоту, деякі амінокислоти. Китай, приміром, щороку експортує до ЄС коло 300тис.тонн лимонної кислоти. Все це - додана вартість, на порядок вища ніж при експорті сирого зерна.
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23.07.2024 16:10 Відповісти
Кіпер, поверхні награбоване
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30.07.2024 20:21 Відповісти

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