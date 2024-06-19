Рівень нелегальної торгівлі сигаретами знизився до 18%: в Укртютюн закликали правоохоронців продовжити боротьбу

"Укртютюн" підтримує останні дії правоохоронних і контролюючих органів у сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами.

Про це йдеться в заяві асоціації.

В "Укртютюн" зазначають, що за останні пів року завдяки активним діям правоохоронних і контролюючих органів, а також рішучій позиції легального бізнесу вдалося помітно знизити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами.

За попередніми даними останньої "хвилі" дослідження КАНТАР Україна, частка тіньового сектору тютюнового ринку у квітні 2024 року знизилась до 18% від загального обсягу ринку. Це перший приклад за останні чотири з половиною роки, коли зниження "тіні" відбувається послідовно протягом двох "хвиль" дослідження.

"Разом з тим, зупинка на досягнутому означала б реактивне зростання тіньового сектору тютюнового ринку, який неодноразово демонстрував надзвичайну адаптивність і високу резистентність до дій правоохоронців, застосовуючи креативні підходи до виходу з кризових ситуацій", – вважає генеральний директор Асоціації Наталія Фесюн.

У зв’язку з цим "Укртютюн" підтримує дії Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Офісу генерального прокурора у сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами.

Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ провели 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет. Зокрема обшуки відбулися на Винниківській тютюновій фабриці, яку вважають одним з найбільших виробників нелегальної продукції. В результаті детективи виявили виробничі лінії, понад 1 млн пачок сигарет без марок акцизного податку тощо.

Загалом з початку року Бюро економічної безпеки вилучило майже 14,4 мільйона пачок сигарет.