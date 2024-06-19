У Міноборони розробили нові вимоги до продуктів для військових

Міністерство оборони затвердило зміни до описів харчів для Збройних сил. Із липня ДП "Державний оператор тилу" забезпечуватиме військових за оновленим каталогом.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Зазначається, що головна мета оновлення вимог до продуктів є покращення якості та умов зберігання. Частина з них також спрямована на синхронізацію з ринковими пропозиціями.

"Ще в травні змінилося наповнення каталогу для ЗСУ. Тоді в ньому з’явилося 30 нових позицій у відповідь на запит військових і ринку. Частину продуктів перейменували, ще частину видалили, зокрема, через відсутність попиту та нераціональні витрати.

А днями Міноборони затвердило низку оновлених описів до продуктів із цього каталогу. Ці вимоги будуть доведені до нових постачальників, які забезпечуватимуть військових харчуванням до кінця року", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Зокрема, молоко не повинно містити рослинних жирів. Раніше таку вимогу вже запровадили до різних видів сирів, сметани та масла. Водночас м’ясо й риба мають бути в якісному пакуванні, зокрема, це стосується вакуумізації та правильного середовища природних газів.

Сосиски та сардельки відтепер мають вимоги щодо розміру, а також сировини для їх виготовлення. Для овочів та фруктів також стандартизовано розмір і форму, а також визначено допустимий відсоток плодів із відхиленням від норми.

Деякі види макаронних виробів відтепер мають бути виключно з твердих сортів пшениці, а пластівці повинні відповідати додатковим фізико-хімічним показникам.

Як повідомлялося, у травні ДОТ Міноборони оголосив тендери на харчі для військових на 22 мільярди