Україна відновить рух морських поромів до Грузії з липня

Компанія Ukrferry планує відновити поромне сполучення за маршрутом Чорноморськ - Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Перший рейс порома із Чорноморська заплановано на 2 липня, повідомляє Liga.net.

Час у дорозі становитиме близько 60 годин. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. До послуг пасажирів – ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ, дитячий куточок.

Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.

Як повідомлялося, у Мінінфраструктури прогнозували, що поромна переправа Чорноморськ-Поті може відновити роботу вже навесні 2024 року.