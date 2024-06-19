БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 078 24

Україна відновить рух морських поромів до Грузії з липня

пором Kaunas

Компанія Ukrferry планує відновити поромне сполучення за маршрутом Чорноморськ - Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Перший рейс порома із Чорноморська заплановано на 2 липня, повідомляє Liga.net.

Час у дорозі становитиме близько 60 годин. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. До послуг пасажирів – ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ, дитячий куточок.

Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.

Читайте також: Україна завершує переговори щодо відновлення поромної переправи з Азербайджану

Як повідомлялося, у Мінінфраструктури прогнозували, що поромна переправа Чорноморськ-Поті може відновити роботу вже навесні 2024 року.

Грузія (270) пором (54) Чорноморськ (17)
Топ коментарі
+10
До послуг пасажирів - ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ, дитячий куточок ,а також підводні лодки класу "Варшавянка",Су-34,Су-35 і МіГ-31 з аеродрому Бельбек.
19.06.2024 14:38 Відповісти
+9
оце даремно. Грузія зараз нам ворог
19.06.2024 14:34 Відповісти
+7
Вони там що геть з глузду зїхали?
19.06.2024 14:38 Відповісти
коли пороми запустять і вони допливуть все може змінитися.
19.06.2024 14:45 Відповісти
Та не бійтесь! Грузія ж нам не друг!
19.06.2024 14:46 Відповісти
Та до чого тут Грузія?В Сакартвело десятки тисяч українців,в тому числі і біженці з Маріуполя,які захочуть скористатись прямим сполученням з Батьківщиною,Розумієте,що може чекати на них?
19.06.2024 15:10 Відповісти
Для цього нормальні люди використовують рейси з Молдови та Польщі.

Я не знаю, ким треба бути, щоб скористатися цим паромом.
20.06.2024 00:27 Відповісти
а послуги ТЦК ?
19.06.2024 14:42 Відповісти
Це те саме що відновлення польотів з Борисполя,просто той *гудок*.
19.06.2024 14:45 Відповісти
Це на випадок,якщо міст зруйнуємо?
19.06.2024 14:46 Відповісти
А яке озброєння буде на цьому паромі?
ІRIS-T, гармати 155 мм, ракети "нептун"?

Чи кацапня так пропусте?
19.06.2024 14:47 Відповісти
Квиток на концепт Квартал-95 і прохід вільний.

Ну, а якщо ні, то ЗЄрмакам завжди можна попіаритися на звільненні тих, кого самі здали у полон.
20.06.2024 00:23 Відповісти
концерт
20.06.2024 00:24 Відповісти
єрмак с зелєнским Чонгар розмінували за місяць до вторгнення,теж випадково?
19.06.2024 14:48 Відповісти
К нам в Город Неспящих он за две недели приезжал. Результат всем известен.
19.06.2024 17:28 Відповісти
оце шатли так шатли... Не то шо у верещук.
19.06.2024 14:53 Відповісти
В армії не вистачає обладнання, економіка в жОПі, брехня, крадівництво, кловани приймають закони про все що завгодно,але не про те що треба... Пароми, бази відпочинку... А там десь гинуть люди... Дебілізм пробиває чергове дно!
19.06.2024 15:00 Відповісти
Это достижения с 2019. Спасибо жителям Кривбаса за Оманского адидаса
19.06.2024 17:27 Відповісти
Зелені драпати готуються. Яник до криму втік, а ці на грузію намилилися
19.06.2024 15:02 Відповісти
Драпати на паромі ? Оригінально.
19.06.2024 15:15 Відповісти
А життя-то налагоджується. Скоро і круїзні лайнери в Сочі підуть.
19.06.2024 15:12 Відповісти
Гениальный план! А ничего что их флот возле берегов но еще существует. Носители ракет и авиация. И ПКР.
И пагтия "грузинский выбор" з бидзиной медвечукошвили работает на москву.
Ну с такой прытью и в Оман паромы пойдут. (Искренне не знаю где сия благословенная страна находится)
19.06.2024 17:26 Відповісти
Гризуни то для України вороги , для чого нам той пором ?
19.06.2024 18:01 Відповісти
Дебілізм та відвага.

Це на кшталт ЗЕлених шатлів в окупований Крим тільки через зону активних бойових дій.
20.06.2024 00:20 Відповісти

