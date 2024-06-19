Україна відновить рух морських поромів до Грузії з липня
Компанія Ukrferry планує відновити поромне сполучення за маршрутом Чорноморськ - Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Перший рейс порома із Чорноморська заплановано на 2 липня, повідомляє Liga.net.
Час у дорозі становитиме близько 60 годин. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині.
Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма вигодами. До послуг пасажирів – ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео та супутникове ТБ, дитячий куточок.
Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.
Як повідомлялося, у Мінінфраструктури прогнозували, що поромна переправа Чорноморськ-Поті може відновити роботу вже навесні 2024 року.
Я не знаю, ким треба бути, щоб скористатися цим паромом.
ІRIS-T, гармати 155 мм, ракети "нептун"?
Чи кацапня так пропусте?
Ну, а якщо ні, то ЗЄрмакам завжди можна попіаритися на звільненні тих, кого самі здали у полон.
И пагтия "грузинский выбор" з бидзиной медвечукошвили работает на москву.
Ну с такой прытью и в Оман паромы пойдут. (Искренне не знаю где сия благословенная страна находится)
Це на кшталт ЗЕлених шатлів в окупований Крим тільки через зону активних бойових дій.