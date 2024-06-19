Найбільший хабар в історії України: НАБУ повідомило про підозру власнику будівельної компанії "Альтіс" Глімбовському (оновлено)

Правоохоронці викрили схему легалізації частини хабаря, одержаного колишнім головою Державної фіскальної служби та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Зокрема, йдеться про 21 млн євро, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що про підозру повідомили близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України), а також його раднику (ч. 3 ст. 209 КК України).

НАБУ не вказує прізвища підозрюваного. Проте обставини справи вказують на тестя Насірова – власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського. Його донька Катерина Глімбовська є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради. Те, що про підозру повідомили саме Глімбовському, підтвердило і джерело Liga.net в правоохоронних органах.

Як з’ясувало слідство, упродовж грудня 2015-березня 2016 років. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди, а саме 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах.

Водночас протягом травня 2017-квітня 2018 років ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. При цьому, комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яку розмістили на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. Зокрема, $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні-серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.