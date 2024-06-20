Закон про єдину роумінгову зону з ЄС набув чинності, але не працює. У чому причина?

Закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом набув чинності 20 червня, але поки що не вступив у дію. Точної дати, коли запрацює закон поки невідома.

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"Закон вводиться в дію з дня, визначеного Україною та ЄС у рішенні Комітету асоціації ЄС-Україна в торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу. Наразі ця дата не визначена", – йдеться у повідомленні.

Наступним етапом для майбутнього приєднання України до роумінгової зони з ЄС (RLAH), стане оцінка законодавства України на його відповідність праву ЄС з боку Європейської комісії, далі – підготовка відповідного рішення Комітету Асоціації ЄС-Україна.

Водночас НКЕК працюватиме над озробкою і затвердженням підзаконних актів, які є необхідною складовою виконання Україною зобов'язань щодо повної імплементації актів ЄС щодо роумінгу.

Закон про єдину роумінгову зону з ЄС

18 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Його ухвалили на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Зокрема, закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).

Крім того, завдяки закону очікується суттєве покращення інвестиційного клімату для бізнесу у сфері електронних комунікацій.

RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Роумінг у Європі

Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.