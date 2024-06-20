Керівника "Охтирського комбінату хлібопродуктів" засудили до 9 років позбавлення волі

Білопільський районний суд засудив до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна виконувача обов'язків генерального директора ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України, визнавши його винним у розтраті понад 189 тонн зерна соняшнику вартістю 3,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначається, зловживання в листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн через його безплатне вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.

"За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб'єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна", – сказано в повідомленні.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У НАБУ також повідомили, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні in absentia (спеціальна процедура кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого в Україні, – ред.).