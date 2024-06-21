Україна отримає перші 1,5 мільярда євро доходів від заморожених активів РФ найближчим часом, – Домбровскіс

Віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс підтверджує, що перший платіж Україні на 1,5 млрд євро з непередбачених доходів від заморожених російських активів буде виділено до "початку літніх канікул".

Про це Домбровскіс заявив на пресконференції після засідання Ради ЄС у Люксембурзі 21 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"У травні держави-члени погодилися використовувати непередбачені доходи від російських заморожених активів на користь України. За нашими оцінками, цього року наші заходи дадуть змогу виділити до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснення першого платежу розміром 1,5 млрд євро до літніх канікул", – сказав Домбровскіс.

Він також нагадав про вже відомі плани Єврокомісії спрямувати ці кошти для військової підтримки України.

"Ми працюємо повним ходом, щоб перші закупівлі могли бути здійснені якомога швидше", додав він.

Домбровскіс також привітав угоду, укладену минулого тижня в рамках G7, про надання Україні кредитів на суму близько $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Як ви знаєте, велика частина цих активів – понад 200 млрд євро – заблокована в ЄС. Заява G7 передбачає надання Україні додаткових кредитів до кінця року. "Велика сімка" тепер реалізує ці зобов'язання, використовуючи майбутні потоки зовнішніх доходів для обслуговування і погашення кредитів. Також на рівні ЄС ми обговорюємо майбутні кроки, включно з розміром та умовами кредиту ЄС", – розповів віцепрезидент Єврокомісії.

При цьому Домбровскіс запевнив, що ЄС працюватиме над мобілізацією більшого фінансування для України, використовуючи надзвичайні доходи від заморожених російських активів.

"Тому замість того, щоб за руйнування, завдані Росією, платили би платники податків ЄС, платити буде сама Росія", – резюмував він.

Раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.