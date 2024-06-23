Росіянам хочуть заборонити рекламу в Facebook та Instagram
До Держдуми Росії внесли законопроєкт про заборону розміщувати рекламні оголошення на ресурсах "небажаних" чи "екстремістських" організацій, а також тих, чия діяльність заборонена в Росії.
Про це пише The Moscow Times.
"Ми пропонуємо запровадити заборону розміщення реклами на інформаційних ресурсах, діяльність яких визнана небажаною, а також на сайтах та платформах, чия робота заборонена в нашій країні", – заявив один із авторів законопроєкту Александр Хінштейн.
За його словами, у Facebook та Instagram велика аудиторія в Росії й багато хто користується цими ресурсами через VPN, що дозволяє компанії Meta заробляти на російському рекламному ринку.
"Неабиякий дохід йде на створення та розповсюдження екстремістського контенту, а також на підтримку інтересу до цих майданчиків. Наша ініціатива, як послідовний крок у сфері захисту інформаційної безпеки країни, закриває цю лазівку для недоброзичливців Росії", – пояснив Хінштейн.
Інший співавтор ініціативи Держдуми Євгеній Ревенко заявив, що новий закон дозволить мінімізувати доходи заборонених соцмереж, які ті намагаються отримати в Росії.
Раніше про створення такого закону повідомляв заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін. За його словами, рекламою в цих соцмережах зловживають багато зірок шоу-бізнесу, "не розуміючи, які ризики це несе для їхньої аудиторії".
Минулого року російські рекламодавці витратили майже 1 млрд руб. на просування своїх товарів та послуг у Instagram.
За даними Асоціації блогерів та агенцій РФ, доходи популярних російських блогерів зросли минулого року на 35% порівняно з 2021 роком. Ринок інфлюєнс-маркетингу за минулий рік збільшився на 90%, до 30 млрд руб.
Заборонені соцмережі в Росії
21 березня 2022 року Тверський суд Москви заборонив у Росії соціальні мережі Facebook та Instagram через "екстремістську діяльність".
Facebook був заблокований в Росії 4 березня 2022 року у відповідь на обмеження доступу до облікових записів пропагандистських ЗМІ. Instagram заблокували 14 березня.
У жовтні 2022 року Росфінмоніторинг вніс американську компанію Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.
