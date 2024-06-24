"Укргазвидобування" на межі зриву програми буріння через блокування закупівель постачальниками китайських труб

Із початку року триває корпоративна війна між українськими виробниками труб та дилером китайських труб – американською компанією Vorex вихідця з України Федора Закусила. Основним виробником труб в Україні є "Інтерпайп" Віктора Пінчука, потужності якого розташовані в Дніпропетровській області.

Про це пише Telegram-канал "Монополіст".

У чому полягає суть конфлікту: Vorex приймає участь в тендерах українських держкомпаній "Укргазвидобування" (УГВ) та Оператора ГТС (ОГТСУ), які закупають труби для своїх операційних потреб. Утім, після програшу Vorex подає скарги в суди або Антимонопольний комітет (АМКУ) про дискримінацію іноземних постачальників і тим самим блокує закупівлю труб у конкурентів.

"Наприклад, Vorex жаліється, що замовник вказує строк поставки 90 днів в той час як виробництво і доставка з Китаю займають в два рази більше часу", – пише "Монополіст"

Про чергову ітерацію в цій війні пише видання ExPro. Їхнє джерело в УГВ зазначає, що через постійні зриви закупівель компанія відчуває дефіцит обсадних труб, які використовуються в газових свердловинах. Затягування поставок труб призведе до зриву програми буріння. Відповідно – до падіння видобутку газу.

Зазначається, що зараз у Закусила є цілий пул компаній, які займаються оскарженням тендерів УГВ. Крім Vorex в ньому також канадська Olbi Group та італійська RMT Valvomeccanica.

Всі вони подають банківські гарантії, підписані одним працівником одного й того самого банку, що свідчить про їх зв'язок.

У січні Vorex подала скаргу в АМКУ щодо дискримінації при закупівлях УГВ труб на 1,1 млрд грн. В скарзі було відмовлено в лютому.

У квітні позов було подано в Київський госпсуд щодо дискримінації при закупівлях УГВ труб на 1,4 млрд грн. В травні Vorex було відмовлено в забезпеченні позову.

"Але весь час оскарження поставка труб блокується. Відбувається класичний "тендерний спам", зазначили в "Монополісті".

До слова, Vorex постачає труби китайських корпорацій TPCO та HYST, які і до широкомасштабного вторгнення, і після його початку постачали труби в РФ. Зокрема, для буріння та для будівництва газогону "Сила Сибіру".