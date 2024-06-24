ЄС вперше запровадив санкції проти російського "тіньового флоту" та закрив небо для приватних перельотів росіян

Новий пакет санкцій проти Росії, який сьогодні схвалила Рада міністрів Євросоюзу, передбачає заходи проти російського "тіньового" флоту та запроваджує жорсткішу заборону на польоти російських літаків у повітряному просторі ЄС.

Про це повідомили у Європейській раді, передає Укрінформ.

"Вперше ЄС ухвалив заходи, спрямовані проти окремих суден, долучених до російської війни проти України, які є суб’єктами заборони на доступ до портів або надання послуг. Ці кораблі можуть визначатися підсанкційними з різноманітних причин, таких як перевезення військового обладнання для Росії, транспортування вкраденого українського зерна, підтримка розвитку російського енергетичного сектору, наприклад, шляхом транспортування компонентів скрапленого газу або участі у перезавантаженні СПГ", – йдеться у повідомленні.

Ці заходи також поширюватимуться на танкери "тіньового флоту" Путіна, які сприяють обходженню обмежень на граничний розмір ціни на російську нафту. На цій основі під санкції потрапили 27 суден, що здійснюють тіньові операції з російською нафтою.

Водночас, щоб запобігти іншим формам уникнення санкцій, ЄС посилив заходи, що забороняють російським літакам доступ до європейського повітряного простору.

"Заборона на приземлення, зліт з території ЄС, а також проліт над його територією, буде застосовуватися також до будь-яких літаків, які використовуються для польотів не за розкладом, коли російські фізичні або юридичні особи, установи або організації мають повноваження визначати місце, час зльоту або посадки, щоб, наприклад, досягти місця проведення відпусток або ділових зустрічей", – наголосили у Європейській раді.

Відтак, усім операторам повітряного руху доручено надавати повну інформацію щодо таких "польотів поза розкладом" компетентним органам у країнах-членах, включаючи інформацію щодо власності таких літаків та переліку їх пасажирів.

Крім того, ЄС розширив перелік заборон на транспортування товарів з Росії на територію ЄС, включаючи транзитні перевезення. Ця заборона віднині буде поширюватися на транспортних операторів, які на 25% або більше належать російським власникам.

Нові санкції Євросоюзу проти РФ

Як повідомллося, Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Нові обмеження, серед іншого включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, ЄС забороняє послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ".