Видатки на оборону та безпеку із початку року перевищили 730 мільярдів

Упродовж січня-травня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 732,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Так, за січень-травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд гривень або 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У травні – 178,1 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти були спрямовані на: грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення.

Крім того, гроші використовувалися для закупівлі засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчів тощо.

Як нагадали у Мінфіні, видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Як повідомлялося, на грошове утримання військовослужбовців у 2023 році було спрямовано 943,8 млрд грн.