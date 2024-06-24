Фаворит "Укравтодору" без конкуренції отримав 10 мільярдів на ремонт доріг на Вінниччині після відставки Найєма

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області уклала три угоди із ТОВ "ГК "Автострада" на ремонт доріг загальною вартістю 10,55 мільярда гривень.

Угоди уклали 14 червня, після того як керівник Держвідновлення Мустафа Найем та його заступники написали заяви про відставку, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Автострада" отримала підряди без конкуренції, оскільки на всі три тендери інші компанії заявок не подали. Запропонована єдиним претендентом знижка становила всього 3% від очікуваної вартості.

Відсутності конкуренції сприяла вимога замовника. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області застосувала "заточку", яка використовувалася "Укравтодором" ще під час "Великого будівництва", зазначає видання. Замовник вимагав аби учасники тендеру мали річний дохід за минулий рік у розмірі не менше 99% від розміру нинішньої закупівлі.

Один з учасників ринку зауважував, що очікувана вартість закупівлі розрахована на 36 місяців, а не на один рік. Тому така вимога потенційно перешкоджає конкуренції на тендері. Але замовник відповів, що закон дозволяє вимагати взагалі 100% від розміру всієї закупівлі на скільки б років вона не була розрахована. А оскільки 99% менше від 100%, то порушень з його боку немає.

Відтак жодна місцева компанія та державний облавтодор не могли претендувати на ці підряди через вимогу до річного доходу, а найбільші підрядники "Укравтодору" не прийшли на тендер через те, що "Автострада" багато років поспіль веде діяльність у Вінницькій області, а всім іншим довелось би перевозити сюди техніку і організовувати тут свої виробничі бази.

При цьому до кадрових змін у Держвідновлення у травні "Автострада" виграла аналогічний тендер на експлуатаційне утримання доріг на Житомирщині. Тоді замовник поділив область на менші ділянки, відповідно очікувана ціна тендеру була втричі меншою від вінницького випадку – 1,08 млрд грн. Також замовник встановив вимогу щодо фінансової спроможності у розмірі 30% від очікуваної ціни трирічної закупівлі. Відтак в торгах взяли участь три фірми – окрім "Автостради" і "Онуру" заявку подала місцева компанія ПП "Автомагістраль".

Через конкуренцію між трьома учасникам вартість трирічного контракту впала на 45% – з мільярда до 596 млн грн. Це відобразилось на вартості робіт. Одна з найзатребуваніших послуг – "ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 кв. м при товщині шару до 50 мм" на Житомирщині коштувала 432 гривні за квадратний метр. А в вінницькому тендері вже втричі дорожче – 1 184 гривні.

Власник компанії Максим Шкіль визнав, що на зменшення ціни на ремонт доріг на Житомирщині вплинула конкуренція. Він поясни, що "Автострада" на тому тендері запропонувала розцінки "нижче собівартості", щоб виграти тендер у конкурента ПП "Автомагістраль". У свою чергу свою пропозицію на вінницькому тендері Шкіль вважає "ринковою з огляду на десятки тендерів в інших областях, також це підтверджує звіт щодо розрахунку вартості ДерждорНДІ".

Службу відновлення у Вінницькій області очолює Ігор Жебелев. Він був призначений керівником в 2021 році під час "Великого будівництва", координатором якого називав себе Юрій Голик.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що Юрій Голик впродовж останніх років отримував інформацію про кримінальні провадження НАБУ щодо "Великого будівництва" від радника Офісу президента бізнесмена Георгія Біркадзе.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через витоки інформації з НАБУ. Через скандал був відсторонений від службових обов’язків перший замголови НАБУ Гізо Углава.