"Укрзалізниця" почала купувати пальне на Prozorro Market. На першій закупівлі зекономили 10 мільйонів

"Укрзалізниця" успішно закупила 5 тис. тонн дизельного палива через електронний каталог Prozorro Market.

Про це йдеться в повідомленні держустанови "Професійні закупівлі" (адміністратор Prozorro Market).

"Завдяки цьому інструменту вдалося отримати найкращу ціну, порівнюючи з прямими угодами та навіть вартістю на АЗС", – зауважили в організації.

Prozorro Market – аналог інтернет-магазину для закупівель за кошти держави. Основну його частину адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

Так, "Укрзалізниця" придбала 5 тис. тонн дизельного палива за 252 млн грн. У закупівлі взяли участь шість учасників, тож завдяки високій конкуренції вдалося заощадити понад 10 млн грн.

За результатами закупівлі ціна склала 42,4 грн за літр.

Переможцем процедури стала державна компанія "Укрнафта".

Для порівняння: 5 квітня "Укрзалізниця" напряму закупила майже 30 тис. тонн дизельного палива у іноземного виробника Orlen Lietuva. Ціна дизелю по цьому контракту становить 44 грн за літр з урахуванням усіх податків та доставки.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", середня ціна дизпального палива на 21 червня складла 45,1 грн за літр, а ціна на АЗС – 52,6 грн за літр.

"Орієнтуючись на успішний досвід закупівлі через Prozorro Market, ми будемо активно використовувати цей інструмент у майбутньому для забезпечення наших потреб та потреб пасажирів. До прикладу, плануємо закуповувати через Prozorro Market постільну білізну для пасажирської філії", – заявив директор департаменту закупівель "Укрзалізниці" Андрій Токар.

Раніше повідомлялося, що протягом травня 7,3 тис. публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 128,3 млрд грн, що на 63% більше, ніж у квітні, коли було оголошено закупівлі на 78,5 млрд грн.