"ЄС перетнув червону лінію": Угорщина хоче оскаржити рішення Євросоюзу про 1,4 мільярда євро на зброю Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, та заявив про наміри Будапешта це оскаржити.

Про це Сійярто заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі 24 червня, передає Європейська правда.

Сійярто сказав, що "ЄС перетнув червону лінію", погодившись спрямувати 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла й потрібно було б одностайне рішення".

Він також поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

Насамкінець Сійярто зауважив, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Нагадаємо, 24 червня країни Європейського Союзу схвалили перший транш військової допомоги Україні в розмірі до 1,4 млрд євро, який надійде з доходів від заморожених російських активів.

Однак Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в межах програми часткової компенсації за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт "розлючений" тим, що сталося.

Проте головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених активів РФ цього року. Це також може усунути перешкоди для "Великої сімки" для виплати Україні $50 млрд.

Раніше Боррель сказав, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.