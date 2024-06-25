Новий дозвіл на в’їзд до Ізраїлю для українців буде безкоштовним до кінця року, – посольство

Нова система дозволу на в'їзд до Ізраїлю ETA-IL для українців буде безоплатною до кінця поточного року, а з 1 січня 2025 року її вартість становитиме 25 ізраїльських нових шекелів ($6,7).

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в Ізраїлі, передає Інтерфакс-Україна.

"Починаючи з 1 липня поточного року громадяни країн, між якими діє безвізовий режим з Ізраїлем (зокрема Україна), мають подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для в'їзду до Ізраїлю на строк до 90 днів із туристичною або діловою метою. Отриманий громадянином дозвіл (ETA-IL) буде дійсним для багаторазової поїздки протягом двох років від дати авторизації або до завершення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше", – сказано в повідомленні.

Адміністративний збір із громадян України планують стягувати з 2025 року, а до кінця поточного року послуга для громадян України буде безкоштовною.

Ізраїльська сторона рекомендує подавати заявку на в'їзд щонайменше за три доби до подорожі, моменту бронювання авіаквитків, готелю та інших таких витрат, пов'язаних із запланованою поїздкою в Ізраїль.

Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю становить від 24 до 72 годин.

Із 1 липня система працюватиме в пілотному режимі для громадян усіх інших безвізових країн, а з 1 серпня буде обов'язковою для всіх громадян країн, зокрема й України, у яких діє безвізовий режим з Ізраїлем.

Заявку можна подати в будь-який час перед поїздкою в Ізраїль за посиланням.

На початку цього року повідомлялося, що влада Ізраїлю продовжила дозвіл на перебування громадян України на території країни до кінця 2024 року.

До того уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо продовження допомоги українським біженцям, які прибули до країни через розпочату Росією війну проти України.