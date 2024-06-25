Для школярів у Києві до кінця літа проїзд у транспорті буде платним

Із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва буде платним. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна через застосунок "Київ Цифровий" або термінал самообслуговування.

Поповнити учнівський також можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), в додатку EasyPay та на сайті КП ГІОЦ.

На учнівський квиток також можна придбати одноразові поїздки, втім, у такому випадку "учнівська" знижка не застосовується.

Також із 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.