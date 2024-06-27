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Власники зруйнованого житла на окупованих територіях через "Дію" зможуть подати заяву до Реєстру збитків

житло,відновлення

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які Росія має заплатити. Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", – зазначив він.

Після запуску послуги нею зможуть скористатися українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, зокрема у кого:

  • житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій;
  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла і ви не подавались на єВідновлення.

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Як повідомялося, Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почав приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Пріоритетна категорія заявників, на яких фокусують увагу насамперед – люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.

Автор: 

житло (590) компенсації (337) Федоров Михайло (261)


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