Влада Запорізької області витратить 430 мільйонів на будівництво чотирьох шкільних укриттів за секретними цінами

Держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА у червні за результатами тендерів замовило будівництво протирадіаційних укриттів для навчальних закладів до кінця 2025 року за 433,12 млн грн.

Підряди отримали ТОВ "Компанія Позитив" (на 222,11 млн грн), ТОВ "Мелсіті" (на 110,55 млн грн) та ТОВ "Адонія Компані" (на 100,46 млн грн), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому підсумкові відомості ресурсів в усіх цих закупівлях не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів та обладнання з ринковими.

"Компанія Позитив" та "Мелсіті" отримали замовлення без конкуренції, оскільки більше ніхто заявок на відкриті торги не подав. Ці фірми для підтвердження досвіду вказали, що будували різні об’єкти у Мелітополі. Мер цього міста Іван Федоров у лютому 2024 року був призначений головою Запорізької ОДА.

Ще на одному тендері єдиним конкурентом ТОВ "Адонія Компані" було ТОВ "ЕДС-Інжиніринг" Олександра Запишного з Нікополя. Це бізнес-партнер Олега Шурми, брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.

На конкурентних торгах замовнику вдалося отримати знизити вартість робіт на 4% від очікуваної ціни. В решті випадків, де мелітопольські учасники були єдиними учасниками торгів, знижка становила менше 0,001%.

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"Компанія Позитив" збудує укриття для школи-інтернат "Січовий колегіум" по проспекту Маяковського, 14 та школи №88 на вулиці Музична, 2. Для них замовник обрав проєкт укриття повторного використання місткістю 500 осіб.

Спочатку "Компанія Позитив" була зареєстрована в селищі Сонячне Запорізької області, у 2021 році переїхала до Мелітополя, а в липні 2022 року повернулася до селища Сонячне. Вона належить Максиму Гайдаю. Це колишній директор одного з фірмових салонів "Віконда" в Запоріжжі. Раніше власником компанії був Микола Бєлий – депутат Запорізької міськради від "Євросолідарності" і власник фірми-виробника вікон "Віконда-Запоріжжя" та співвласник "Клініки Святого Миколая".

Не рахуючи нинішніх підрядів, найбільше замовлень фірма отримувала від структур Мелітопольської міськради, де міським головою був Сергій Мінько, а потім Іван Федоров (нині голова Запорізької ОВА).

ТОВ "Мелсіті" побудує укриття для гімназії №107 по проспекту Героїв Національної гвардії України, 59. Проєкт будівництва замовляли у КП "Градпроект" Мелітопольської міськради.

"Мелсіті" – це мелітопольська фірма, яка у 2023 році переєструвалася до Запоріжжя. Її керівником і власником є Володимир Новосельцев. Компанія орендує техніку у ТОВ "Доррем Технології", головним бухгалтером якого працює Юлія Цинка - дружина Віктора Цинки, який до 2 травня він керував нинішнім замовником ДП "Місцеві дороги Запорізької області".

Не рахуючи нинішнього договору, найбільше "Мелсіті" отримала підрядів у департаменті капбудівництва Мелітопольської міськради. Зокрема, на підтвердження виконання аналогічного договору "Мелсіті" надала договір із відділом капітального будівництва Мелітопольської міськради на будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною у Мелітополі. Цей об’єкт було збудовано за рекордні вісім місяців і офіційно відкрито у грудні 2021 року.

Проте вже після відкриття льодової арени там продовжувалися будівельні роботи, які підтверджували актами виконаних робіт навіть після 24 лютого 2022 року. Хоча контролювати виконання робіт через окупацію міста було неможливо, міська влада не розірвала угоду, а у серпні 2023 року на засіданні робочої групи за участі Івана Федорова надала дозвіл на погашення заборгованості перед ТОВ "Мелсіті" за виконані роботи на суму 59 млн грн.

Сам Федоров пояснював, що не розуміє, чому договір із підрядником мав бути розірваний. На його думку, факт окупації міста російськими військами не є причиною для несплати будівельних робіт, які згідно з актами виконаних робіт виконувалися після 24 лютого 2022 року.

Дніпровська "Адонія Компані" зробить укриття для гімназії "Престиж" у смт Балабине на вулиці Престижна, 2-а. Компанія належить Євгенію Олександровичу Григорішину з Дніпра. Особа з такими ПІБ відома як інженер з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд за ремонтом дороги в Дніпропетровській області скандальною фірмою "Будінвест Інжиніринг", пов'язаною з оточенням ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченком.

"Адонія Компані" орендує техніку в ТОВ "ДЗМК" та ТОВ "Бромтерм". Остання належить Володимиру Матюсі та Володимиру Дубінському, а керує нею Поліна Матюха. Володимир та його брат Леонід Дубінські – бізнесмени Дніпра, фірми яких регулярно перемагають на міських тендерах і отримують мільярди з міського бюджету. Водночас самі брати перебувають у розшуку ФБР.

ТОВ "ДЗМК" керує Герман Сергійчик, а володіють нею Поліна Матюха та Олександр Згама. Фірма є одним із ключових субпідрядників скандальної "Будінвест Інжиніринг".

З 2018 року "Адонія Компані" виграла тендерів на 924,78 млн грн, найбільше - у департаменті капбудівництва Дніпровської ОДА.