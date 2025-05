У подарованому Путіним Кім Чен Ину російському лімузині знайшли деталі з Південної Кореї

Виробник російського розкішного лімузина Aurus, який російська влада вважає символом незалежності від західних технологій, імпортує деталі для нього з Південної Кореї.

Це набуває символічного значення, оскільки під час останнього візиту до КНДР Путін подарував вже другий такий автомобіль лідеру цієї країни Кім Чен Ину, який називає саме Південну Корею "головним ворогом" КНДР, пише Reuters.

Агентство з’ясувало, що з 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та компоненти для виробництва автомобілів та мотоциклів Aurus на суму не менш як $34 мільйони.

У тому числі для виробництва створеного для Путіна елітного автомобіля з Південної Кореї імпортували деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже $15,5 мільйона. Запчастини також імпортувалися із Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Євросоюзу.

При цьому запчастини для Aurus продовжували надходити з-за кордону вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, лише з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже $16 мільйонів, у тому числі на $5 млн – з Південної Кореї. При цьому виробник авто потрапив під санкції США лише у лютому 2024 року.

Загалом південнокорейські компанії є одними з найбільших постачальників комплектуючих для Aurus. Серед них – виробник промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробник автомобільних деталей BYT CO LTD і постачальник акумуляторів Enertech International Inc.

Представник Kyungki Industrial Co підтвердив, що компанія постачала запчастини для Aurus LLC і продовжує це робити. За його словами, компанія не стурбована будь-якими потенційними санкціями.

Седан Aurus був розроблений російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ у партнерстві з російським автовиробником "Соллерс". Виробництво запустили у Татарстані у 2021 році, до цього окремі екземпляри цього авто виготовляли у НАПМІ.

Aurus Senat є офіційним президентським автомобілем Росії, Путін використовував його під час інавгурацій у 2018 та 2024 роках.

Путін подарував Кім Чен Ину два автомобілі Aurus, перший під час візиту Кіма до Росії в лютому, і трохи іншу модель під час свого візиту до КНДР у червні.