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Новини
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У подарованому Путіним Кім Чен Ину російському лімузині знайшли деталі з Південної Кореї

Путін подарував Кім Чен Ину російський лімузин

Виробник російського розкішного лімузина Aurus, який російська влада вважає символом незалежності від західних технологій, імпортує деталі для нього з Південної Кореї.

Це набуває символічного значення, оскільки під час останнього візиту до КНДР Путін подарував вже другий такий автомобіль лідеру цієї країни Кім Чен Ину, який називає саме Південну Корею "головним ворогом" КНДР, пише Reuters.

Агентство з’ясувало, що з 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та компоненти для виробництва автомобілів та мотоциклів Aurus на суму не менш як $34 мільйони.

У тому числі для виробництва створеного для Путіна елітного автомобіля з Південної Кореї імпортували деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже $15,5 мільйона. Запчастини також імпортувалися із Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Євросоюзу.

При цьому запчастини для Aurus продовжували надходити з-за кордону вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, лише з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже $16 мільйонів, у тому числі на $5 млн – з Південної Кореї. При цьому виробник авто потрапив під санкції США лише у лютому 2024 року.

Загалом південнокорейські компанії є одними з найбільших постачальників комплектуючих для Aurus. Серед них – виробник промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробник автомобільних деталей BYT CO LTD і постачальник акумуляторів Enertech International Inc.

Представник Kyungki Industrial Co підтвердив, що компанія постачала запчастини для Aurus LLC і продовжує це робити. За його словами, компанія не стурбована будь-якими потенційними санкціями.

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Седан Aurus був розроблений російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ у партнерстві з російським автовиробником "Соллерс". Виробництво запустили у Татарстані у 2021 році, до цього окремі екземпляри цього авто виготовляли у НАПМІ.

Aurus Senat є офіційним президентським автомобілем Росії, Путін використовував його під час інавгурацій у 2018 та 2024 роках.

Путін подарував Кім Чен Ину два автомобілі Aurus, перший під час візиту Кіма до Росії в лютому, і трохи іншу модель під час свого візиту до КНДР у червні.

Автор: 

авто (4164) КНДР (112) путін володимир (1059) росія (14360) санкції (4459) Кім Чен Ин (13)


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Топ коментарі
+8
багатоходовник карлік не може без підстав. Тепер винь хун чую доведеться ставати на сервісне обслуговування в Південній Кореї, а це не по чучхе.
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28.06.2024 15:24
+6
Скрєпи напряглісь... Щось насувається здалеку, на перший погляд схоже на невеличке та гарненьке північне хутрове звірятко...
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28.06.2024 15:52
+5
Седан Aurus був розроблений російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ у партнерстві з російським автовиробником "Соллерс".

Це пі3дьож брехня! Розробкою займалося Porsche - цього, до речі, раніше, ніхто і не приховував! Двигун V8 турбо там дуже нагадує мотор Кайєна (тільки об'єм його розточили з 4 до 4,4 л)

Он навіть Вікі пише кацапська:

Aurus Senat оснащён гибридной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор V8 объёмом 4,4 литра, разработанный Porsche Engineering.
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28.06.2024 15:10
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28.06.2024 14:56 Відповісти
цікаве питання, а як цимо "комусь" вдалось знайти ті деталі? хтось розібрав ту машину?
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28.06.2024 22:58 Відповісти
Так Кім сам в фейсбуці написав, типу "ремонтую я Аурус, карбюратор розкидав, а там пружина ф бачу, що вона явно з Південної Кореї."
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30.06.2024 09:45 Відповісти
це все одно що єврєю подарувати шашлик з сенини... як індусу відбивну яловичу.
стратєх...
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28.06.2024 14:58 Відповісти
а на фото, *****-бурят, один із двійників чи трійників, щоб цьому вилупку Кімо Чено Инму сподобатись.
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30.06.2024 11:17 Відповісти
Гарна ціль для TAURUS
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28.06.2024 15:07 Відповісти
Тауруса жалко, його навіть броньованого Джавелін чи Карл Густав аж бігом прошиє...
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28.06.2024 15:11 Відповісти
Якби всередині було ху@ло, мені б навіть "Трайдента" було б не шкода. Просто символічна ціль.
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28.06.2024 15:20 Відповісти
всі TAURUS від х..ла ціль №1
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28.06.2024 16:40 Відповісти
Седан Aurus був розроблений російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ у партнерстві з російським автовиробником "Соллерс".

Це пі3дьож брехня! Розробкою займалося Porsche - цього, до речі, раніше, ніхто і не приховував! Двигун V8 турбо там дуже нагадує мотор Кайєна (тільки об'єм його розточили з 4 до 4,4 л)

Он навіть Вікі пише кацапська:

Aurus Senat оснащён гибридной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор V8 объёмом 4,4 литра, разработанный Porsche Engineering.
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28.06.2024 15:10 Відповісти
якщо ці деталі не вибухнули, то новина ні про що.
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28.06.2024 15:20 Відповісти
Треба цю інфу донести до Ина - він показово спале авто...
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28.06.2024 15:22 Відповісти
Розкішний лімузин "Аурус" - як це розуміти ?
Від слова "розкішниця" ...
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28.06.2024 15:24 Відповісти
багатоходовник карлік не може без підстав. Тепер винь хун чую доведеться ставати на сервісне обслуговування в Південній Кореї, а це не по чучхе.
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28.06.2024 15:24 Відповісти
Скрєпи напряглісь... Щось насувається здалеку, на перший погляд схоже на невеличке та гарненьке північне хутрове звірятко...
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28.06.2024 15:52 Відповісти
шо за дебильное название аурус очень похоже на анус
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28.06.2024 16:15 Відповісти
Au - Аурум - золото (латынь). Кацапы примазались со своим "рус"и, собственно испоганив всё, наложили печать проклятья.
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28.06.2024 20:11 Відповісти
Аурусофобия
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28.06.2024 16:35 Відповісти
Два дибіла в автомобілі і бидло вищого гатунку
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28.06.2024 18:33 Відповісти
Адна малєнькая но гордая і нігдє нєзавісімая сєвєрокорєйская рєспубліка.
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28.06.2024 19:49 Відповісти
А что когда-нибудь в своей истории, которой русня так гордится, она могла придумать, сделать, пустить в серийное производство сама. У них в крови: украсть, сплагиатить, сдереть, передрать и выдать за свой "шедевр", которому "аналогов нету"!!!
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29.06.2024 10:32 Відповісти

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