Молочні підприємства просять владу втрутитися у ситуацію з "маркетинговими договорами"

Спілка молочних підприємств України звернеться до уряду та Верховної Ради з проханням втрутитися у ситуацію для врегулювання розбіжностей у трактуванні застосування "маркетингових договорів" з ритейлом. Це допоможе уникнути непорозумінь з податківцями.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Зазначається, що взаємовідносини постачальників з ритейлом ніколи не були простими. Водночас після зняття мораторію на податкові перевірки, вони знову ускладнилася.

Каменем спотикання стали так звані "маркетингові договори", на підписанні яких наполягають саме торговельні мережі. При цьому, податкова інспекція вважає, що для постачальників ці договори є схемою ухилення від податків. Це не відповідає дійсності, наполягають у Спілці.

"СМПУ ретельно вивчила проблему, після чого провела обговорення, на якому було прийняте рішення терміново звернутися до Міністерства фінансів, Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, а також народних депутатів з проханням втрутитися у ситуацію, щоб врегулювати розбіжності у трактуванні застосування "маркетингових договорів" і захистити виробників молочної продукції від необґрунтованих обвинувачень та підозр", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Спілці молочних підприємств, створення додаткових труднощів підприємствам харчової промисловості у воєнний час "аж ніяк не допомагає забезпеченню продовольчої безпеки країни та завдає молочним підприємствам репутаційних та матеріальних збитків".

"Тільки держава може покласти край цим практикам, законодавчо врегулювавши взаємовідносини постачальників та мереж, на чому неодноразово наголошувала Спілка молочних підприємств України", – підкреслили в СМПУ.