Пентагон замовив новітніх ракет для Patriot на $4,5 мільярда. Частину з них можуть передати Україні
Армія США уклала контракт з корпорацією Lockheed Martin на загальну суму $4,5 мільярда.
Угода передбачає виробництво 870 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE та супутнього обладнання для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, повідомляє Reuters із посиланням на американське міністерство оборони (Пентагон).
Згідно з документами щодо видатків армії США, новітня версія ракет, якими оснащують системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, відома як PAC-3 MSE, коштує близько $4 млн за одиницю.
Саме новітня версія ракет PAC-3 MSE спроможна ефективно протидіяти балістичним і аеробалістичним цілям, зокрема російським ракетам повітряного базування "Кинджал".
Як повідомлялося, раніше Reuters анонсувало, що адміністрація Байдена 1 липня оголосить про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму $150 мільйонів.
Серед іншого, очікується, що до цього пакета увійдуть зокрема ракети до ЗРК HAWK і 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.
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Німецька компанія MBDA вироблятиме ракети для ЗРК Patriot. MBDA уклала контракт з американською компанією Raytheon через спільне підприємство на виробництво до 1000 ракет в Баварії. Контракт розрахований на 10 років. Перші ракети будуть поставлені протягом трьох років.
MBDA може поновити виробництво ракет Taurus, але для цього потрібне державне замовлення. Kанцлер ФРН Олаф Шольц виступає проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus через побоювання, що Німеччина виявиться втягнутою у пряму конфронтацію з Росією.