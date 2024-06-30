Пентагон замовив новітніх ракет для Patriot на $4,5 мільярда. Частину з них можуть передати Україні

Армія США уклала контракт з корпорацією Lockheed Martin на загальну суму $4,5 мільярда.

Угода передбачає виробництво 870 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE та супутнього обладнання для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, повідомляє Reuters із посиланням на американське міністерство оборони (Пентагон).

Згідно з документами щодо видатків армії США, новітня версія ракет, якими оснащують системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, відома як PAC-3 MSE, коштує близько $4 млн за одиницю.

Саме новітня версія ракет PAC-3 MSE спроможна ефективно протидіяти балістичним і аеробалістичним цілям, зокрема російським ракетам повітряного базування "Кинджал".

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Як повідомлялося, раніше Reuters анонсувало, що адміністрація Байдена 1 липня оголосить про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму $150 мільйонів.

Серед іншого, очікується, що до цього пакета увійдуть зокрема ракети до ЗРК HAWK і 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.