Південна Корея заборонить експорт верстатів, датчиків та ще 240 товарів до Росії

Південна Корея додасть до переліку заборонених для експорту у Росію та Білорусь ще 243 найменування товарів, що потенційно можуть застосовуватися у військових цілях.

Про це повідомило міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Зокрема, до переліку забороненої до експорту продукції увійшли металорізальні верстати, деталі оптичних приладів і оптичні датчики.

У підсумку кількість найменувань південнокорейських товарів, заборонених до експорту в РФ і Білорусь, зросте до 1402.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця серпня. Водночас уряд Південної Кореї може дозволити експорт окремих заборонених товарів в Росію та Білорусь, особливо якщо йдеться про вже укладені угоди.

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Як повідомлялося, виробник російського розкішного лімузина Aurus, який російська влада вважає символом незалежності від західних технологій, імпортує деталі для нього з Південної Кореї. Символічно, що під час останнього візиту до КНДР Путін подарував вже другий такий автомобіль лідеру цієї країни Кім Чен Ину, який називає саме Південну Корею "головним ворогом" КНДР, зауважувало агентство Reuters.