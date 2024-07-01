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Новини Тіньова економіка
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Держпосадовці на другий рік великої війни задекларували виграшів на ставках та у казино на 160 мільйонів. ВIДЕО

У 2023 році 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів

У 2023 році майже 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях (ставки на результати спортивних подій).

Про це свідчать декларації публічних службовців, проаналізовані журналістами "Слідства.Інфо" у розслідуванні "Лудоманія на держслужбі: які виграші у казино декларують українські посадовці".

Найчастіше українські чиновники у 2023 році декларували виграші від ТОВ "Спейсикс" ("Космолот"), ТОВ "Слотс Ю.Ей.", ТОВ "ВБет Україна" та ТОВ "Геймдев". А також – від гральної компанії "Паріматч", яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

У 2023 році 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів

Проаналізовані журналістами декларації свідчать, що виграші отримували як судді та прокурори, так і співробітники МВС та діти службовців апарату РНБО.

У 2023 році 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів

Найбільший виграш – майже 44 млн грн вказала у декларації поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківської області Ольга Худик у якості доходу її чоловіка оперупвноваженого Олега Худика. Сам Олег Худик задекларував лише 20 тис. грн виграшів, але пояснив і цю суму помилкою, оскільки в азартні ігри не грає.

Голова Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька пояснила, що грала в онлайн-казино недовгий час через складний психологічний період, але вже не грає.

Прокурор Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький за пісумками 2023 року вказав 891 тисячу гривень виграшів. Він пояснив, що дійсно робив ставки у позаробочий стан, коли був у відрядженні у Донецькій області.

Начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації Віталій Никоненко у розмові з журналістами розповів, що грає для заробітку грошей. Лише за 2023 рік чоловік декларує два призи – 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей "МСЛ" і майже 118 тисяч гривень від букмекерської компанії "ФАВБЕТ".

Примітно, що у 2022 році чоловік починає вказувати фінансові зобов’язання — наразі у нього 17 задекларованих кредитів загальною сумою на понад 250 тисяч гривень, частину з яких він вже погасив.

Автор: 

декларація (551) казино (134) чиновник (88) азартні ігри (186) електронне декларування (457)


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Топ коментарі
+17
Яких вам ще реформ плять не вистачає???
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01.07.2024 14:53
+15
Це все люди, які «справді» дбають про свою державу в ці важкі часи.
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01.07.2024 14:51
+15
Отак, заступив на посаду, і як поперла карта...
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01.07.2024 14:52
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це нова вигадка цієї влади.
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01.07.2024 14:33 Відповісти
та ну.. вони ще в школі чи в Трускавці навчались, коли Ляшко з вилами давно там вже викладав. ))
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01.07.2024 14:55 Відповісти
Цікаво, а чеки можуть показати? Якщо онлайн-казіно, то має бути переказ коштів зафіксований.
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01.07.2024 14:56 Відповісти
які такі чекі?
це для лохів декларації...- з рук в рукі, налічняк...
злітати тудом сюдом, шо проблема?
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01.07.2024 15:05 Відповісти
забули в статті вказати:
"На правах реклами"
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01.07.2024 14:50 Відповісти
Злодіїї та крадії
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01.07.2024 14:51 Відповісти
Це все люди, які «справді» дбають про свою державу в ці важкі часи.
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01.07.2024 14:51 Відповісти
А что тут не так я не пойму? Хлеба купить или спины покрутить - одинаково.

Хотя нет, нахер тот хлеб нужен, лучше крутануть.
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01.07.2024 15:23 Відповісти
Та ніхто взагалі не може стільки виграти у казіно!!!
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01.07.2024 14:51 Відповісти
ну так ніхто з них насправді нічого і не вигравав. )
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01.07.2024 14:57 Відповісти
Отак, заступив на посаду, і як поперла карта...
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01.07.2024 14:52 Відповісти
це як Аль Капоне казав - "добрим словом і пістолетом можна добитися набагато більшого ніж просто добрим словом"
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01.07.2024 14:54 Відповісти
Яких вам ще реформ плять не вистачає???
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01.07.2024 14:53 Відповісти
Так ось для чого нам дерпосадовці! Для того щою казіно потрошити. А ми думали для державного управління.
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01.07.2024 14:53 Відповісти
Вони шо з казино не вилазять?
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01.07.2024 14:57 Відповісти
Взагалі то війна йде більш ніж десять років ...
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01.07.2024 14:57 Відповісти
лудомани, *****...
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01.07.2024 14:57 Відповісти
Ну а шо. Просто отакі ієфартові хлопці.

Ви на Колю-каклету подивіться. Погляньте на його мазолисті трудові руки. Він же все саме ними заробив. Ну і ще трохи мазолем у черепі.
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01.07.2024 14:57 Відповісти
щасливчики в казино, щасливчики у всьому, молодці, не треба їм заздрити
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01.07.2024 14:57 Відповісти
Держпосадовці на другий рік великої війни задекларували виграшів на ставках та у казино на 160 мільйонів. Джерело: https://biz.censor.net/n3497524
ПРОПОНУЮ СЕРЕД ТАКИХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ЛОТЕРЕЮ -

ШИБЕНИЦЯ або РОЗТРІЛ або ТЮРМА ще варант ПЕРША ЛІНІЯ ФРОНТУ
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01.07.2024 14:58 Відповісти
Потому шо не очко обично губит, а к одиннадцати туз
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01.07.2024 15:02 Відповісти
Ото щасливчики. Як тільки стали чиновниками так і поперло у виграшах.
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01.07.2024 15:05 Відповісти
))))Красені,гарно вигадали )
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01.07.2024 15:10 Відповісти
Країною керують ігромани і наркомани
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01.07.2024 15:14 Відповісти
Про писькограев забыл.
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28.07.2024 18:43 Відповісти
То то ГЕТЬМАНЦЕВ зрадіє, бо мамин бізнес попер вгору
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01.07.2024 15:22 Відповісти
А в чем вообще прикол, я не понимаю? Порадыватся что они выиграли? Или что? Для меня хлеба купить или спины покрутить - одно и тоже. Чего не расказываете сколько там яблок купили держ посадовці ? Это же одно и тоже. Вообще ни о чем.
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01.07.2024 15:25 Відповісти
Оказывается , что в Украине чиновники - игроманы. То есть психологически зависимые люди. И им доверяется управление?
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01.07.2024 15:26 Відповісти
Пропоную звільнити всіх, хто в казино "виграв" більше, ніж його зарплата. Якщо ці фартові люди присвятять себе виключно грі, то, вочевидь, вони зароблять більше. Не будемо їм заважати!
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01.07.2024 15:36 Відповісти
Чим займаються судді, міністри у вільний час? - грають у карти!

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01.07.2024 15:45 Відповісти
..у пристойній державі - це був готовий список підтвЕрджених корупціонерів (тільки трошки допрацювати пристойним слідчим-прокурорам, звісно, не цієї дебільно-мародерної влади)..
але в "країні мрій" неповносправного-недієздатного Зєлєнского-Підєрмачного - це список своїх дАстойних людей, які "умєют жИдь" і плюють на свій тупорилий 73%вий лохторат і, якщо шо, завжди готові "тіхонько уйті в лєс" у будь-якому напрямку, хоч дипломатом, а хоч і елітним-дауншифтером..
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01.07.2024 15:49 Відповісти
Яке це казино роздає такі мільйони?
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01.07.2024 15:51 Відповісти
В казино фортить виключно ментам і прокурорам.)))
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01.07.2024 16:03 Відповісти
Це реклама цього лайна?
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01.07.2024 16:05 Відповісти
Яке лайно...
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01.07.2024 16:21 Відповісти
Війна, війною, а казино по розкладу. По перше, це відмивання грошей, і всі це розуміють, ніякого виграшу не було, перевірити достатньо легко. А по друге коли держпосадовці, в війну, мають час на казино. Всі, у кого задекларовані вигриши, повинний бути звільнені, а далі хай щастить з прокуратурою
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01.07.2024 16:50 Відповісти
А що заважає заборонити держслужбовцям отримувати виграші. Хочеш грати - йди з державної служби.
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01.07.2024 16:53 Відповісти
Тепер зрозуміло для чого тримають ігорний бізнес в Україні
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01.07.2024 22:52 Відповісти
🤬🤬 Якщо "держпосажовцям" так весело і немає куди дівати ці бешені зарплати, що українськи платники податків їм щомісяця гарантовано кров-з-носу платять в 100тис-2 млн,
‼️🤬Невідкладно привести зарплати держпосажовців і всього кубла депутатів, радників і зрадників, всяких наглядових рад і інш прилипал, гнид та паразитів у відповідність до середньої зарплати по країні і рівня загального благополуччя держави.
🤬Невідкладно закрити гральні гнидники, якими свідомо інфіковано країну задля відмивання чорного корупційного кешу.
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02.07.2024 08:53 Відповісти
Щоб ви подавилися цими"виграшами" - під..си
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03.07.2024 10:05 Відповісти
Цирк продовжується.
Українці таки полюляють хабарі.
Для антикорупціонерів Ельдорадо непахане.
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03.07.2024 12:05 Відповісти
Така розстановка вигідна олігархам України - повна корупція і мутна вода, де любого держчиновника можна купити напряму або через його начальника.
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03.07.2024 12:08 Відповісти
Мабуть, хоть якось, вони хотіли донатити Захисникам України??
З посадових виплат, соромно було??
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04.07.2024 20:42 Відповісти
Чему удивляться? Это способ отбеливания денег, "по секрету", Глово доставка курьерам не ФОПам платит деньги на карту в т.ч. через эти онлайн казино.
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10.07.2024 23:58 Відповісти
Ну то ініціювали би отримання виписки по картам, та відслідкували, хто і в яких казино отримував такі виграші. До речі, на https://legal-casino.com.ua/ legal-casino.com.ua читав, як проходить фін моніторинг онлайн гембінгу у Європі, нашим варто повчитись.
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30.07.2024 12:35 Відповісти

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