Держпосадовці на другий рік великої війни задекларували виграшів на ставках та у казино на 160 мільйонів. ВIДЕО

У 2023 році майже 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях (ставки на результати спортивних подій).

Про це свідчать декларації публічних службовців, проаналізовані журналістами "Слідства.Інфо" у розслідуванні "Лудоманія на держслужбі: які виграші у казино декларують українські посадовці".

Найчастіше українські чиновники у 2023 році декларували виграші від ТОВ "Спейсикс" ("Космолот"), ТОВ "Слотс Ю.Ей.", ТОВ "ВБет Україна" та ТОВ "Геймдев". А також – від гральної компанії "Паріматч", яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Проаналізовані журналістами декларації свідчать, що виграші отримували як судді та прокурори, так і співробітники МВС та діти службовців апарату РНБО.

Найбільший виграш – майже 44 млн грн вказала у декларації поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківської області Ольга Худик у якості доходу її чоловіка оперупвноваженого Олега Худика. Сам Олег Худик задекларував лише 20 тис. грн виграшів, але пояснив і цю суму помилкою, оскільки в азартні ігри не грає.

Голова Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька пояснила, що грала в онлайн-казино недовгий час через складний психологічний період, але вже не грає.

Прокурор Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький за пісумками 2023 року вказав 891 тисячу гривень виграшів. Він пояснив, що дійсно робив ставки у позаробочий стан, коли був у відрядженні у Донецькій області.

Начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації Віталій Никоненко у розмові з журналістами розповів, що грає для заробітку грошей. Лише за 2023 рік чоловік декларує два призи – 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей "МСЛ" і майже 118 тисяч гривень від букмекерської компанії "ФАВБЕТ".

Примітно, що у 2022 році чоловік починає вказувати фінансові зобов’язання — наразі у нього 17 задекларованих кредитів загальною сумою на понад 250 тисяч гривень, частину з яких він вже погасив.