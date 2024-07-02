"Оператор тилу" уклав договори на постачання води для ЗСУ на майже мільярд

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони законтрактував трьох постачальників питної води для українських військових на друге півріччя. Різниця між доведеною вартістю та сумою всіх договорів склала понад 500 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі компанії, загальна сума контрактів становила понад 984 млн грн.

Новими постачальниками стали два українські виробники — ПрАТ "Оболонь" і ПРАТ "Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)". Переможець ще одного лоту – ТОВ "ЮТ Компані", що належить власникам торговельної мережі Varus.

Найбільші обсяги замовлення отримало ПрАТ "Оболонь", запропонувавши через Prozorro найбільш вигідну ціну.

Як поділені регіони між новими постачальниками:

ТОВ "ЮТ Компані" – Волинська та Рівненська області.

ПРАТ "Новомосковський завод мінводи (Бон Буассон)" – частина Донецької області.

ПрАТ "Оболонь" – Київська, Чернігівська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Вінницька, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська, Луганська та частина Донецької.

Як повідомлялося, Міністерство оборони відклало запровадження рекомендованих меню для військових, заплановане на червень 2024 року, через неготовність системи.