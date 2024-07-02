Світовий банк перевів Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні. Зокрема, доходи країни оцінені банком у $5070 на душу населення.

Про це свідчить класифікація країн за рівнем доходу на 2025 рік фінансовий рік від Світового банку, передає Forbes.

Загалом Світовий банк розділяє економіки світу на чотири групи доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікацію оновлюють щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

Так, Світовий банк оприлюднив інфографіку, де показані економіки, що переходять до нових категорій доходів цього року.

Цього року Україна, Алжир, Іран та Монголія перейшли з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього.

Зазначається, що підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) та скорочення кількості населення на понад 15% з початку вторгнення Росії.

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%, пояснюють у Світовому банку.

У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань.

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Також цього року три країни – Болгарія, Палау та Росія ($14 250 на душу населення) – перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.

Економічна активність у Росії була зумовлена значним зростанням військової активності в 2023 році, відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектора (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%).

Ці чинники призвели до зростання як реального (3,6%), і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД Росії на душу населення зріс на 11,2%.

Як повідомлялося, Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році.