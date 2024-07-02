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Новини
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Світовий банк перевів Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

банк,світовий

Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні. Зокрема, доходи країни оцінені банком у $5070 на душу населення.

Про це свідчить класифікація країн за рівнем доходу на 2025 рік фінансовий рік від Світового банку, передає Forbes.

Загалом Світовий банк розділяє економіки світу на чотири групи доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікацію оновлюють щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

Так, Світовий банк оприлюднив інфографіку, де показані економіки, що переходять до нових категорій доходів цього року.

Світовий банк перевів Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

Цього року Україна, Алжир, Іран та Монголія перейшли з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього.

Зазначається, що підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) та скорочення кількості населення на понад 15% з початку вторгнення Росії.

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%, пояснюють у Світовому банку.

У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань.

Читайте також: Майже третина населення України живе у бідності, – Світовий банк

Також цього року три країни – Болгарія, Палау та Росія ($14 250 на душу населення) – перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.

Економічна активність у Росії була зумовлена значним зростанням військової активності в 2023 році, відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектора (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%).

Ці чинники призвели до зростання як реального (3,6%), і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД Росії на душу населення зріс на 11,2%.

Як повідомлялося, Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році.

Автор: 

Світовий банк (581) доходи (474)


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Топ коментарі
+20
Напевно дані подали тільки слуги урода, єрмак і його ******* , А так то так вище середнього в Африці
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02.07.2024 10:30 Відповісти
+7
Ось бачите! А ви тільки гавкаєте на бубочку
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02.07.2024 10:41 Відповісти
+7
так от чому світло вимикають?
бо, у українців, грошей дофігіща....
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02.07.2024 11:05 Відповісти
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Напевно дані подали тільки слуги урода, єрмак і його ******* , А так то так вище середнього в Африці
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02.07.2024 10:30 Відповісти
Це як середня температура по палаті. А тут одні виїхали за кордон і влада безсоромно мародерить. А потім ще кажуть всяким світовим банкам- відчепіться, ми тиримо тільки гривні, а не долари.
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02.07.2024 10:58 Відповісти
Та навіть в середньому це якісь астрономічні цифри. Якщо врахувати, що в Украіні на одного працюючого приходиться двоє не працюючих, то дохід на них трьох має бути 15к зелені в рік. Тобто середній працюючий має отримувати 50 тис грн в місяць. Де таке є
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02.07.2024 11:16 Відповісти
В Києві є, у Львові є.
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02.07.2024 11:24 Відповісти
Середня зп в Києві 24 тис грн, у Львові 21.5 тис грн. Дані Work.ua. Середня50 тис грн це тільки в чиновників Зеленського.
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02.07.2024 11:54 Відповісти
Ну, якщо почитати не тільки заголовок, то стане зрозуміло, що мова йде не про середній дохід, який капає на вашу зарплатну банківську карту, а про валовий національний дохід (ВНД) на душу населення.
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02.07.2024 12:03 Відповісти
Ось бачите! А ви тільки гавкаєте на бубочку
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02.07.2024 10:41 Відповісти
Я на нього не ґавкаю (а якщо й ґавкаю, то тихенько). Де мої $5070 ? Мабуть, у найближчому супермаркеті більшу частину залишив.
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02.07.2024 10:49 Відповісти
це, тільки на алкоголь. про закусь, то дрібне. взагалі не рахується.
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02.07.2024 11:04 Відповісти
Вибачте, а хто Вам лікар в тому, що ви не в змозі заробити 422.5 доларів на місяць? Це скоріше індикатор того, який Ви чудовий майстер і цінний спеціаліст... Адже в Україні навіть зараз заробити 500 доларів - це задача дуже легка. Я на початку 2000х стільки заробляв ще коли в університеті вчився. У Вас нема цих 5070$ не через бубочку чи Пороха чи будь кого з влади, а тому, що Ви лінуєтесь їх заробляти. Ну, або брешете...
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02.07.2024 11:13 Відповісти
5к - це середній дохід на душу населення. Включаючи дітей і пенсіонерів. А працюючих у нас лише третина населення, от і рахуйте, скільки ви важте в середньому заробляти
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02.07.2024 11:19 Відповісти
Все вірно. За Вашою ж логікою,якщо лише третина працюючих, то щоб "зробити" дохід у 5070$ на рік, ці працюючі мають в середньому заробляти 5070*3=15210$ на рік, тобто 1267.5 на місяць. І це також доволі реальна зарплата в Україні. Для прикладу, водій Убер спокійно має 1500$ на місяць в Києві. Майстер зі встановлення міжкімнатних дверей до війни мав 2К+. І це я тільки про "робітничі" спеціальності. Логічно, що звичайний лентюх, що вміє лише "Принеси-подай, копати звідси і до заходу сонця" стільки грошей не заробить, і це правильно.
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02.07.2024 11:36 Відповісти
Так, дехто, дуже мало хто, має зп в Києві по 50-60 тис. Відсотків 10-20 працюючих. Реальна середня зп в Києві по даним Work. ua це 24 тис грн. Але навіть тут ідеться не про максимальні значення, апро середнє по Україні, де середня зп до 20 тис.
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02.07.2024 11:57 Відповісти
спеціально для Бодрея Шнуркова: он петров з ісландії тв взагалі сказав, що йому при війні комфортно жити, і щоб вона й далі продовжувалась. вам з вашою зарплатою видать також.
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02.07.2024 12:46 Відповісти
Перш ніж звинувачувати мене у брехні, слід поцікавитись, на скількох я маю ділити свою зарплатню.
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02.07.2024 12:32 Відповісти
Не всі уміють махлювати та дурити людей, і не в усіх дідусі та татусі були комуністами з посадами які передали награбоване по спадщині.
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02.07.2024 13:47 Відповісти
Якщо Ви це пишете серйозно, то Ви лише надаєте докази тому, що я написав вище: у Вас явно немає жодних навичок, які потрібні в ********* світі. Для цього не потрібно "махлювати" чи батьки-комуністи-прокурвори. Достатньо просто опанувати якусь потрібну професію і стати майстром з неї, і гроші будуть. Але ж людям, які вважають, що влада має забезпечити їх роботою, цього не пояснити... Комунізм в голові вилікувати важко...
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02.07.2024 14:09 Відповісти
Ви щось створили такого, що дає вам прибуток? У вас є патент на виріб? В нашій країні або депутати "добре заробляють", або бариги. Я ще не бачив жодного електрика чи хлібороба, який добре заробляє. І вам не повіру, що в одній з самих корупційних держав світу можна заробити власною працею, а не обманом чи злочином. Єдине що програмісти щось напишуть та продадуть за кордон. Не віру....
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04.07.2024 09:08 Відповісти
Ржач...
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02.07.2024 10:51 Відповісти
Чухня то все! Метод і критерії підрахунку не є об'єктивними. Бо стверджувати, ло українці за останній рік стали жити краще, може лише невіглас, єдиний тєлємарафон, Зєлєнскій/Єрмак і слуга народу.
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02.07.2024 10:51 Відповісти
Ви не уважні. Хіба ж ви не знаєте, що в Україні навіть вчителі отримують 4000 доларів?
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02.07.2024 10:56 Відповісти
А де у тексті є "українці за останній рік стали жити краще"? Можеш тикнути?
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02.07.2024 12:34 Відповісти
Дивись, от ти і твоя сім'я заробляли за рік певну суму. За наступний рік донька вийшла заміж і відійшла на шию чоловікові. Син пішов до війська на державні . А вам з дружиною ще й зарплату підвищили. Ви замість 3000 гривень на вас з дружиною тепер виходить по 5000 гривень. Логіка підказує, що ви повинні жити краще. Ви стверджуєте, що ні. Отже ви почали грати в лохотрон, пбо сіли на стакан.
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02.07.2024 13:31 Відповісти
Я звичайно люблю цю словесну еквілібристику, але де в тексті написано "українці стали жити краще"?
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02.07.2024 16:26 Відповісти
Зрозуміло. Коли країну з доходами нижче середніми переводять у кятегоріб доходів вище ссередніх, то це ні про що. На відміну від вас я упоротих заперечувальників не люблю. Упоротімюстт - ознака тупості.
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02.07.2024 16:42 Відповісти
"Не любить упоротих заперечувальників" опудало яке заперечує статистику Світового банку. "Спєшітє відєть".
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02.07.2024 20:04 Відповісти
От хай опудало і не заперечує. 😁 Я тут до чого? 🤔
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02.07.2024 20:59 Відповісти
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02.07.2024 10:58 Відповісти
І усі разом відчули себе такими заможними...
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02.07.2024 10:59 Відповісти
у контейнерах сміттєвих бомжі вдень і вночі шарудять, пожрати шукають.
Раніше такого не було.
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02.07.2024 10:59 Відповісти
Банки- може й так,хіба не пересічні українці.
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02.07.2024 11:00 Відповісти
ВВП загальний не зріс просто населення стало менше і корупція більша, фіктивні продажі для відмивання з бюджету

Але взагалі ВВП від МВФ відрізнялось від ВВП нашого держстату із врахуванням інфляції, воно у нас завжди падало а по даним фонду наоборот росло

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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02.07.2024 11:02 Відповісти
Просто нам в дохід за рік порахували усю допомогу, що дає Захід. А те, що пересічний українець з цього ***** не орима, то на середнє статистичне не впливає.
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02.07.2024 11:07 Відповісти
та чого середня зарплатня чиновників виросла до 40 тис в місяць, на це навіть кредит взяли в ЄС
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02.07.2024 11:15 Відповісти
валовий внутрішній продукт. Допомоги Заходів відображені в зменшенні росту доходів per capita в західних країнах.
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02.07.2024 11:18 Відповісти
Чього ви обурюєтесь.Впомніть будь ласка одного недобітка з України-Фірташа.У нього досі є український паспорт і куча мафіозних фірм-прокладок в ЄС.І з цього вони рахують середній доход в Україні.
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02.07.2024 11:03 Відповісти
Усе вірно, зелена шобла за рік краде мільйонами, апростий народ живе на пару тисяч доларів у рік, а в середньому виходить по 5к у.е. на душу.
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02.07.2024 11:04 Відповісти
так от чому світло вимикають?
бо, у українців, грошей дофігіща....
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02.07.2024 11:05 Відповісти
В статті нічого нема про "грошей дофігіща", вам треба проспатись від галюнчиків.
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02.07.2024 11:20 Відповісти
Зокрема, доходи країни оцінені банком у $5070 на душу населення.

ботяра, тупорила!
то, це, для тебе, не дофігіща?
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02.07.2024 11:47 Відповісти
Приберіть штучний курс гривні до доллара, який утримують що б субсідувати вивід за кордон крадених бюджетних грошей по пільговому курсу і тоді побачимо " середній дохід"
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02.07.2024 11:09 Відповісти
якби курс був би штучним, зараз було б неможливо купити долар, були б обмеження для звичайних людей. Бо тоді б будь-які гроші було б вигідно виводити за кордон, не тільки крадені.
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02.07.2024 11:27 Відповісти
Курс гривні абсолютно штучний, для його утримання НБУ кожен місяць продає кілька мільярдів доларів. Реальний курс має визначатись з обсягів експорту/імпорту без інтервенцій нацбанку. Реальний курс просто важко уявити, враховуючи, що економіка прост вмерла.
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02.07.2024 12:04 Відповісти
Зараз саме штучний курс. Захід дає гроші в резерв НБУ, зеленені посіпаки, той долар продають гіганськими темпами, щоб штучно утримати низький курс гривні. Все це робиться тільки для того, щоб крадену гривню, по дешевому курсу конвертувати у валюту.
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02.07.2024 13:41 Відповісти
Ви або бот або в бункері проживаєте, ви давно будучи простим смертним без знайомства пробували доляри купити?
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02.07.2024 22:26 Відповісти
За 40 років стажу пенсія - 3100гр..На скількі це вище середнього?Підараси.
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02.07.2024 11:14 Відповісти
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період роботи з 1 липня 2000 року по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії (за даними реєстру застрахованих осіб). За бажанням особи та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (особові рахунки тощо), при обчисленні пенсії додатково може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 місяців роботи підряд (відповідно до записів у трудовій книжці) до 1 липня 2000 року.

Тобто ти або отримував мінімалку все своє життя і навіть не намагався якось розвиватись професійно, або просто ухилявся від податків, що більш вирогідно.
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02.07.2024 11:39 Відповісти
Почув що пише представник пф, треба було розвиватися і углублятися в тому гранітному карьєрі, чи скористатися нарядом на лкеро горілчаний завод.
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02.07.2024 12:30 Відповісти
Я розумію, що ви ту на роботі на офіс президента, але можна хоча б не хамити людям?
мінімальна пенсія у вас буде, якщо ви все життя отримували середню зарплату, а не тому що люди ледарі. Не всім Подоляк, як вам, платить баксами в конверті, є люди які все життя відпрацювали на заводах, фабриках, колгоспах на рядових посадах і тепер отримують мінімальну пенсію
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02.07.2024 12:09 Відповісти
Дурниці все оце. До чого тут доходи країни до населення? Витрати країни звичайно не рахуються. Там тільки збитків від війни на трильйони.
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02.07.2024 11:15 Відповісти
Виплати військовим змінили статистику
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02.07.2024 11:16 Відповісти
та не мають військові великих виплат, мають тільки тилові штабники в чинах вище капітана, просто їх багато розвелось через роздуті штаби.... поліції з якогось х...я доплачують, хоча їх всіх бронюють і яким чином вони до сил оборони....та тцк , ті хто реально на передовій то їм там дні рахують а не повний місяць

Не знаю куди йде 90 млрд в місяць якщо навіть на 1,3 млн розділити то це буде середня зарплата в 69 тис....
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02.07.2024 11:25 Відповісти
В тилу голий оклад 20-30-40к. Додаткові виплати дають тим, хто виконує на фронті бойові завдання, там до +100к в залежності від того де і як.
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02.07.2024 11:34 Відповісти
На скільки я знаю в тилу майори та полковники мають в середньому 70 тис, а до прикладу керівник районного тцк по декларації 1,8 млн в рік тобто в середньому 150 тис в місяць

А на передку 100 тис виплачують це якщо весь місяць був в зоні зіткнення, якщо були ротації то по днях
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02.07.2024 12:09 Відповісти
У мене на рік 1700. В день - 4,7. Так і хочеться побажати владі щоб на решту (до умовних 5 000) довіку лікувалися вони та їх нащадки
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02.07.2024 11:16 Відповісти
Serg958c663b
То не бомжі шерудять , то українці !бомжі то не мешканці іншої країни + за українською релігією вони брати і сестри, бо всі від Адама і Єви. Так що обережно з ознакою.
А взагалі то з оцінкою банка не зрозуміло: вони взяли середній показник: здобуто, продано , зароблено поділити на кількість мешканців?! Тобто взяли кучм, пінчуків, фірташів, рєзнікових, умерових, татарових, єрмаків, зеленських тощо і поділили на всіх ?
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02.07.2024 11:17 Відповісти
Як повідомляли Українські Новини, згідно з схваленою Кабміном https://ukranews.com/ua/news/1016797-byudzhetna-deklaratsiya-na-2025-2027-peredbachaye-zrostannya-vvp-na-2-7-v-2025-pry-kursu-gryvni-45 Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, у цих роках уряд не планує збільшувати мінімальну зарплату, планується, що вона залишиться на рівні 8 тис. гривень. Кабмін також у 2025-2027 роках не планує переглядати розміри прожиткового мінімуму. Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає надмірно жорстким заходом наміри Кабмінету Міністрів https://ukranews.com/ua/news/1016935-kabmin-ne-planuye-zbilshuvaty-minimalnu-zarplatu-u-2025-2027 заморозити мінімальні соціальні стандарти на 2025-2027 роки. https://ukranews.com/ua/news/1017127-getmantsev-pro-namiry-kabminu-zamorozyty-sotsstandarty-na-2025-2027-nadmirno-zhorstko-v-umovah
Схвалена Кабінетом Міністрів бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податків для населення і бізнесу, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення функціонування улюбленого корупційного дітища режиму Зеленського - Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг. 2025 році до нього спрямують 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках - 124 млрд та 233 млрд грн відповідно. При тому ніхто навіть не приховує, що роботи виконані не будуть. а гроші вкрадені. В України відсутні технологічні можливості виробництва дорожнього бітуму в таких об'ємах, а імпорт з Білорусі неможливий при існуванні 110 млн заборгованості за попередні афери. https://timeze2019.blogspot.com/
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02.07.2024 11:19 Відповісти
числа і статистика для розумово відсталих і всяких інших лошків!
як вже вище в коментах написали - це не дохід зріс, а кількість населення різко зменшилась, тому і середні числа доходу на людину пішли вверх.

а от в результаті війни в кацапні і людей більше стало, бо вкрали в України, і дохід виріс до високого, бо "санкції з пекла". і середньостатистичний кацап тепер майже в три рази багатший за українця! чого ж їм не воювати при таких розкладах?
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02.07.2024 11:35 Відповісти
Сам бачив як сусідка-пенсіонерка червону ікру викидала бо звикла тільки до чорної )))
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02.07.2024 11:42 Відповісти
Оце на болотоах буде свято, виявляється піндоси визнали, що середній москаль заробляє 14 тис доларів на рік
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02.07.2024 11:49 Відповісти
Україна вже не здатна забезпечити навіть мінімальну потребу комфорту в цивілізованому світі: електроенергію для населення.
Про які доходи взагалі може бути мова...
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02.07.2024 12:05 Відповісти
"Шоб ви так жили, как прибедняетесь!" (с)
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02.07.2024 12:08 Відповісти
Це зовсім не дохід конкретних людей, як здається з новин. Це умовний економічний показник - ВНП поділений на кількість населення, і для звичайних людей він не несе ніякої корисної інформації (крім того, що чим більше - тим краще ). Так що сильно не критикуйте Світовий банк))
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02.07.2024 13:00 Відповісти
На фоні повномасштабного вторгнення ця "класифікація " є Фількіною грамотою ... Спочатку економіка "здохла" , а потім вона начебто "порухала пальчиком ''... Важливо те, як себе відчувають незахищені верстви населення в країні , все інше - маніпуляція...
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02.07.2024 13:20 Відповісти
Це у Зеленського з Єрмаком та Кирилком Тимошенко доходи вищі за середні!
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02.07.2024 13:31 Відповісти
Нарешті зажили по-європейськи! А що, Зеленськийз посіпаками вже перестали красти? Ні? А звідки ж тоді такий стрімкий ріст забезпечення українців?
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02.07.2024 13:36 Відповісти
Нема нічого більш брехливішого і лицемірнішого ніж середні числа...
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02.07.2024 13:36 Відповісти
Ух ! Хоч одна чудова новина !
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02.07.2024 14:20 Відповісти
90% допысувачив - идиоты.
Речь идёт о доходах государства вцелом делить на число населения.
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02.07.2024 17:53 Відповісти
Тоді виникає питання, на скільки ж зменшилось населення реально? Або ця цифра захмарна і важко навіть уявити, або порахували і допомогу заходу і тд....
По повірити в зростання економіки це навіть не смішно (
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02.07.2024 22:25 Відповісти

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