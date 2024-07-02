Світовий банк перевів Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні. Зокрема, доходи країни оцінені банком у $5070 на душу населення.
Про це свідчить класифікація країн за рівнем доходу на 2025 рік фінансовий рік від Світового банку, передає Forbes.
Загалом Світовий банк розділяє економіки світу на чотири групи доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.
Класифікацію оновлюють щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.
Так, Світовий банк оприлюднив інфографіку, де показані економіки, що переходять до нових категорій доходів цього року.
Цього року Україна, Алжир, Іран та Монголія перейшли з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього.
Зазначається, що підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) та скорочення кількості населення на понад 15% з початку вторгнення Росії.
Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%, пояснюють у Світовому банку.
У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань.
Також цього року три країни – Болгарія, Палау та Росія ($14 250 на душу населення) – перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.
Економічна активність у Росії була зумовлена значним зростанням військової активності в 2023 році, відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектора (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%).
Ці чинники призвели до зростання як реального (3,6%), і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД Росії на душу населення зріс на 11,2%.
Як повідомлялося, Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раніше такого не було.
Але взагалі ВВП від МВФ відрізнялось від ВВП нашого держстату із врахуванням інфляції, воно у нас завжди падало а по даним фонду наоборот росло
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
бо, у українців, грошей дофігіща....
ботяра, тупорила!
то, це, для тебе, не дофігіща?
Тобто ти або отримував мінімалку все своє життя і навіть не намагався якось розвиватись професійно, або просто ухилявся від податків, що більш вирогідно.
мінімальна пенсія у вас буде, якщо ви все життя отримували середню зарплату, а не тому що люди ледарі. Не всім Подоляк, як вам, платить баксами в конверті, є люди які все життя відпрацювали на заводах, фабриках, колгоспах на рядових посадах і тепер отримують мінімальну пенсію
Не знаю куди йде 90 млрд в місяць якщо навіть на 1,3 млн розділити то це буде середня зарплата в 69 тис....
А на передку 100 тис виплачують це якщо весь місяць був в зоні зіткнення, якщо були ротації то по днях
То не бомжі шерудять , то українці !бомжі то не мешканці іншої країни + за українською релігією вони брати і сестри, бо всі від Адама і Єви. Так що обережно з ознакою.
А взагалі то з оцінкою банка не зрозуміло: вони взяли середній показник: здобуто, продано , зароблено поділити на кількість мешканців?! Тобто взяли кучм, пінчуків, фірташів, рєзнікових, умерових, татарових, єрмаків, зеленських тощо і поділили на всіх ?
Схвалена Кабінетом Міністрів бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податків для населення і бізнесу, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення функціонування улюбленого корупційного дітища режиму Зеленського - Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг. 2025 році до нього спрямують 44 млрд грн, а у 2026 і 2027 роках - 124 млрд та 233 млрд грн відповідно. При тому ніхто навіть не приховує, що роботи виконані не будуть. а гроші вкрадені. В України відсутні технологічні можливості виробництва дорожнього бітуму в таких об'ємах, а імпорт з Білорусі неможливий при існуванні 110 млн заборгованості за попередні афери. https://timeze2019.blogspot.com/
як вже вище в коментах написали - це не дохід зріс, а кількість населення різко зменшилась, тому і середні числа доходу на людину пішли вверх.
а от в результаті війни в кацапні і людей більше стало, бо вкрали в України, і дохід виріс до високого, бо "санкції з пекла". і середньостатистичний кацап тепер майже в три рази багатший за українця! чого ж їм не воювати при таких розкладах?
Про які доходи взагалі може бути мова...
Речь идёт о доходах государства вцелом делить на число населения.
По повірити в зростання економіки це навіть не смішно (