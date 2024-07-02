"єРобота": Бізнес отримав грантів за два роки дії програми на 8,5 мільярда

За два роки роботи урядової програми "єРобота" держава інвестувала через гранти у малий та середній бізнес 8,5 млрд грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, гранти на старт або розвиток бізнесу отримали понад 18 000 підприємців.

"За державної підтримки відкрито тисячі нових компаній, діючі отримали можливості для зростання, збільшення обсягів виробництва, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця – понад 55 тисяч нових робочих місць в різних галузях створять отримувачі грантів", – зазначила урядовиця.

З початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 16 490 мікрогрантів на 3,9 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 672 гранти на 3,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 211 грантів на 925 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 634 гранти на 283 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Заяви подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті програми.