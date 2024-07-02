Керівник стадіону "Арена Львів" купив під час війни камери за завищеними цінами. Йому повідомили про підозру

Співробітники Національної поліції повідомили про підозру колишньому очільнику держпідприємства "Арена Львів" Юрію Майбороді через закупівлю камер відеоспостереження у 2023 році за завищеними цінами.

Підозру посадовцю складено за ч.2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Слідство встановило, що у 2023 році керівник підприємства неналежно організував процедуру закупівлі комплекту обладнання для облаштування системи відеомоніторингу, внаслідок чого поставка товару та монтаж обладнання відбулось із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю на загальну суму 8,6 мільйонів гривень.

За результатами торгів у приватного підприємства було закуплено: камери відеоспостереження, робоче місце оператора, програмне забезпечення, мережеве сховище та інше обладнання.

"Проте, різниця між закупівельною вартістю та вартістю реально встановленої техніки склала 2,9 мільйонів гривень. Таким чином, державі завдано збитків на вказану суму", – зазначається у повідомленні.

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Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, проте за даними місцевих ЗМІ, йдеться саме про Юрія Майбороду, який очолював держпідприємство до лютого 2024 року.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомлялося, восени 2023 року державне підприємство "Арена Львів" уклало угоду вартістю 8,68 млн грн на купівлю нової системи відеомоніторингу від китайської компанії Tiandy, яка перебуває у "чорному списку" міністерства торгівлі США за співпрацю іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Загалом придбали 305 камер відеоспостереження від китайських виробників Tiandy (302 камери) та Хiamen Milesight (3 камери). У вартість угоди також включені 14 моніторів, два сервери, програмне забезпечення і комп’ютерне обладнання для робочих місць дев’яти операторів системи відеомоніторингу.

Виконувач обов’язків директора ДП "Арена Львів" Юрій Майборода тоді пояснював потребу у новій системі відеомоніторингу міркуваннями безпеки.