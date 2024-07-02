Експорт російської нафти морем зріс до максимуму з березня, – Bloomberg

Експорт російської нафти за тиждень підскочив до найбільшого рівня з березня після завершення технічного обслуговування на основних експортних терміналах.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

Потоки морської нафти з Росії за тиждень до 30 червня зросли приблизно на 620 тис. барелів на день (б/д) – до 3,67 млн, відновивши практично всі втрати попереднього тижня.

Менш волатильне середнє значення за чотири тижні також зросло приблизно на 110 тис. б/д – до восьмитижневого максимуму в 3,48 млн.

Закордонні поставки, можливо, були збільшені через падіння перероблення сирої нафти, причому завантаженість нафтопереробних заводів сировиною в період із 1 по 26 червня була найнижчою з травня 2022 року через удари українських безпілотників і сезонне технічне обслуговування.

Падіння обсягів постачання із "Приморська" й "Козьміно" – двох найважливіших портів Росії для експорту сирої нафти – попереднього тижня було повністю скасовано, але частково компенсовано меншою кількістю суден, що відправляються з Новоросійська й арктичних терміналів у Мурманську.

Роботи, пов'язані з Приморськом на Балтійському морі й Козьміно на тихоокеанському узбережжі, 17-23 червня зупинили поставки через два найзавантаженіші нафтові термінали Росії. Протягом чотирьох днів цього тижня вони не відправлялися, але потоки з обох повністю відновилися протягом тижня 24-30 червня.

Валова вартість постачань російської сирої нафти зросла на 25% за сім днів до 30 червня, при цьому стрибок тижневих обсягів експорту супроводжувався тижневим підвищенням цін на нафту втретє поспіль, що підняло вартість російського експорту до найвищого рівня з квітня.

Загалом 34 танкери завантажили 25,66 млн барелів російської сирої нафти за тиждень до 30 червня, свідчать дані відстеження руху суден і звіти портових агентів. Це стало різким відскоком від 21,29 млн барелів попереднього тижня після завершення роботи порту.

Постачання з острова Сахалін усе ще супроводжуються проблемами: один танкер виглядає повністю завантаженим, але досі стоїть на якорі біля термінала, а другий стоїть на якорі частково заповненим.

Протягом тижня два вантажі казахстанської нафти сорту KEBCO було завантажено в Новоросійську й один – в Усть-Лузі.

Після стрибка минулого тижня постачання сирої нафти цього року перевищують середній показник за весь 2023 рік приблизно на 20 тис. б/д.

Раніше повідомлялося, що, за даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, незважаючи на санкції, завдяки запуску нового великого проєкту в Арктиці державною компанією "Роснєфть". Проте глобальне виробництво нафти до кінця десятиліття може значно перевищити попит, що вплине на ціни.