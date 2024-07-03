Київська ОВА звернулася до мобільних операторів з вимогою забезпечити зв’язок під час відключень світла

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до мобільних операторів вжити всіх заходів і забезпечити безперебійний звʼязок навіть за відсутності світла. Мобільні оператори запевнили, що проблему вже вирішують.

Про це повідомляє пресслужба КОВА.

Зазначається, що відповідне питання обговорили на засіданні штабу Ради оборони Київської області за участі мобільних операторів Vodafone, Київстар та Lifecell.

"Немає світла. Зникає мобільний зв’язок. Такі скарги чую останнім часом від мешканців Київщини дуже часто. На засіданні штабу Ради оборони Київської області обговорили цю проблему за участі представників мобільних операторів. Проблема є, її визнають. Визначили кроки, як оперативно виправляти", – наголосив Кравченко.

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Зокрема, є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв’язок. За словами Кравченка, мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість.

"Люди не можуть бути заручниками і, у випадку необхідності, не мати можливості зателефонувати, наприклад, в швидку, поліцію чи ДСНС. Я вже звертав на це увагу, торік ухвалювали відповідне рішення на штабі. Однак, мобільні оператори не поспішали його виконувати. Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв’язком", – сказав начальник Київської ОВА.

Крім того, зауважив він, всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Однак в деяких місцях зв’язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину. Це трапляється, тому, що дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії.

Ще одна проблема – вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть 4 годин роботи. "Тому мобільні оператори мають надати об’єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", – додав начальник КОВА.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Водночас часто українці скаржаться на відсутність інтернету та зв'язку під час відключень електроенергії. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв’язком?"