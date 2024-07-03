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Київська ОВА звернулася до мобільних операторів з вимогою забезпечити зв’язок під час відключень світла

мобільний

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до мобільних операторів вжити всіх заходів і забезпечити безперебійний звʼязок навіть за відсутності світла. Мобільні оператори запевнили, що проблему вже вирішують.

Про це повідомляє пресслужба КОВА.

Зазначається, що відповідне питання обговорили на засіданні штабу Ради оборони Київської області за участі мобільних операторів Vodafone, Київстар та Lifecell.

"Немає світла. Зникає мобільний зв’язок. Такі скарги чую останнім часом від мешканців Київщини дуже часто. На засіданні штабу Ради оборони Київської області обговорили цю проблему за участі представників мобільних операторів. Проблема є, її визнають. Визначили кроки, як оперативно виправляти", – наголосив Кравченко.

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Зокрема, є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв’язок. За словами Кравченка, мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість.

"Люди не можуть бути заручниками і, у випадку необхідності, не мати можливості зателефонувати, наприклад, в швидку, поліцію чи ДСНС. Я вже звертав на це увагу, торік ухвалювали відповідне рішення на штабі. Однак, мобільні оператори не поспішали його виконувати. Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв’язком", – сказав начальник Київської ОВА.

Крім того, зауважив він, всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Однак в деяких місцях зв’язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину. Це трапляється, тому, що дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії.

Ще одна проблема – вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть 4 годин роботи. "Тому мобільні оператори мають надати об’єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", – додав начальник КОВА.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

Водночас часто українці скаржаться на відсутність інтернету та зв'язку під час відключень електроенергії. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв’язком?"

Автор: 

Київ (4709) мобільний зв’язок (799)


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Топ коментарі
+9
На рівні країни ухвалити закон, щоб ті компенсували час простою всім абонентам. І відразу ж Санта принесе повербанки на всі вишки

Третій рік війни, а вони зв'язок не можуть налагодити. Це пистець повний
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03.07.2024 13:35 Відповісти
+6
Знимають плату за ненадону послугу.
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03.07.2024 13:49 Відповісти
+5
У січні-лютому 2023 кучмастар ловив КРАЩЕ, аніж зараз! Тоді вони звітували про акумулятори на станціях. Зараз таке враження, що вони їх познімали...
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03.07.2024 13:58 Відповісти
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на Троєщіні зазвичай через пів-години зникає інтернет, але на соті батарея тримає і телефонний зв'язок є.
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03.07.2024 13:33 Відповісти
На рівні країни ухвалити закон, щоб ті компенсували час простою всім абонентам. І відразу ж Санта принесе повербанки на всі вишки

Третій рік війни, а вони зв'язок не можуть налагодити. Це пистець повний
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03.07.2024 13:35 Відповісти
У прошлому році КучмаСтар почав обладнання базових станцій генераторами. Не знаю як продвинулась та на скільки продвинулась справа но поцікавлюсь у знайомого фахівця у колишньому КучмаСтар.
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03.07.2024 13:40 Відповісти
На прикладі одного окремо взятого будинку - на сайті написано, що 4 години інтернет без світла дають, купуйте у них повербанк для роутера і насолоджуйтеся. Робот у телефоні теж піддакує - так, ваш будинок високої культури і побуту, тому все підключено. Світло вирубують - інтернет по нулях.

Ну а якщо ніяк, то можна купити і київстару дати в оренду повербанк. Так у них на сайті написано
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03.07.2024 13:50 Відповісти
іронія в тому, що мобільний інтернет помирає зразу ж після відключення електрики, а стаціонарний оптичний інтернет продовжує далі працювати як ні в чому не бувало. Проблема знайти адекватний безперебійник до роутера - ті, що продаються в нас, не витримують при повному заряді і 3 години, але за той час, поки електрика є, вони не встигають зарядитися навіть і до половини
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03.07.2024 14:35 Відповісти
Оптика-то зрозуміло, що без світла, вони про https://kyivstar.ua/home-internet/service/ups звичайний інтернет так пишуть ...
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03.07.2024 14:38 Відповісти
у нас на Львівщині, особливо на периферії з тим кучмастаром та мтс (водафон) ціла біда - немає покриття через 15-30 хвилин після зникнення електрики, поки рятує роумінг від лайфу ...
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03.07.2024 13:54 Відповісти
У січні-лютому 2023 кучмастар ловив КРАЩЕ, аніж зараз! Тоді вони звітували про акумулятори на станціях. Зараз таке враження, що вони їх познімали...
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03.07.2024 13:58 Відповісти
або накупили на кожну бс помініму китайських акб, ось вони і за рік "вижарилися" та відповідно здохли, втративши ємність ...
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03.07.2024 14:16 Відповісти
Ну у нас у Києві із весни 2023 по весну 2024 не було відключень, тому акумулятори не юзалися...
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03.07.2024 14:25 Відповісти
ресурс акумуляторів у промислових павербанках десь 800 повних зарядів/розрядів - по кілька відключень на день і за рік їх ресурс вичерпаний
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03.07.2024 14:23 Відповісти
Тільки от понад рік (до травня) відключень не було. Звідки вони взялися ті 800 циклів зарядки-розрядки?
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03.07.2024 14:26 Відповісти
якщо павербанк включений в режимі безперебійника, то там акумулятори постійно на 10% розряджаються і підзаряджаються, через втрати на інверторі, навіть якщо і нема відключень електрики
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03.07.2024 14:47 Відповісти
там ще залежить від рівня розряду якщо розряд наприклад 50% ємності АКБ то 800 циклів, якщо 70% - 300, якщо 80% - 100 циклів або навіть менше ... усе залежить від типу АКБ agm, gel, muiti-gel, agm-vrla, agm-hibrid, gel carbon ... але найбільшу здатність до розряду мають літієві та літій-залізо-фосфатні (LiFePo) акб ...
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03.07.2024 14:33 Відповісти
повністю згоден!
все відібрати та поділити!
іш буржуї охрєнєлі!
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03.07.2024 13:46 Відповісти
Ні, давайте платити за товари та послуги, зеленіючи від надії, що їх можна буде отримати
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03.07.2024 13:52 Відповісти
от блін. я ж не знав, що ти в заручниках у клятих буржуїв, що примушують тебе платити.
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03.07.2024 13:57 Відповісти
Гришо, не хвилюйся, тебе це не стосується, ти можеш платити й одразу йти по-англійськи
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03.07.2024 14:22 Відповісти
Правильно, хай працюють, заброньовані ледацюги.
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03.07.2024 13:38 Відповісти
Оці заголовки - "вимагає " . В кращих традиціях совка. Взагалі то мобільні - оператори - це приватні компанії .
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03.07.2024 13:39 Відповісти
Ага, приватні, тому вони не комплексуючи та безкарно знівають з клієнтів бабло і за час відсутності зв'язку. А як шо порахувати час то непогана маржа виходить.
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03.07.2024 13:42 Відповісти
а, що саме, вони порушують?
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03.07.2024 13:45 Відповісти
Знимають плату за ненадону послугу.
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03.07.2024 13:49 Відповісти
на те, є об'єктивні причини, а саме:
відсутність електрики, не з вини оператора.
форс мажор, війна.
як що, ви на контракті, можете оскаржити в суді.
як що, ви на передоплаті, сосіть п'ятку.
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03.07.2024 13:54 Відповісти
то хай також об'єктивно, у зв'язку з відсутністю цих послуг через електрику, зроблять компенсацію клієнтам або хоча б знизять тарифи !!! ну що мене обходить що у них немає електрики, я наперед заплатив за послугу, тому нехай надають як хочуть, навіть можуть посадити на кожній вишці по манагеру з велосипедом що він там крутив динаму !!!
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03.07.2024 14:02 Відповісти
капіталізм, не передбачає, повернення грошей!
он, у корейського пєльмєня, взагалі нема зв'язку, і ніхто жаліється.
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03.07.2024 14:05 Відповісти
як раз справжній капіталізм з вільним ринком це передбачає !!! а те що зараз в Україні більше схоже на кацапо-совок часів 2Світової чи на корейського пельменя !!!
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03.07.2024 14:07 Відповісти
а те що зараз в Україні більше схоже на кацапо-совок...

ти ж, сам відповів.
так от, справжній капіталізм, вижати максимум прибутку, з будь якої ситуації.
зараз, ситуація, їм на користь.
ти, або, будеш платити, або, будеш без зв'язку.
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03.07.2024 14:13 Відповісти
За справжнього капіталізму конкуренція в умовах вільного ринку призводить до зниження цін. У нас три великих гравці на ринку (КС, Водафон, Лайф) і чомусь років 15 тому вони дійсно конкурували між собою та лізли зі шкіри, знижуючи тарифи до смішних сум!
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03.07.2024 14:29 Відповісти
якесь схиблене сов'єтьске уявлення про капіталізм.
це, не безкінечна всепоглинаюча шара!
як приклад:
мерседес дорожче ланоса.
чеське пиво дорожче українського.
пепси дорожче живчика.
хліб з пекарень дорожче соціального.

все має свою ціну.
вибір за вами!
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03.07.2024 15:11 Відповісти
Мерседес і Лайнос НЕ Є КОНКУРЕНТАМИ, це різні цінові сегменти. А от Мерседес і БМВ є і коли Мерседес випустив дешевшу модель А-клас, то БМВ у відповідь також випустили дешевшу модель 1 Серії...
Так само і з пивом. Щодо Пепсі і Живчика, то вони вже майже зрівнялися в ціні))

Наші ж мобільні оператори належать до плюс-мінус одного цінового сегменту, там немає великого розриву у вартості тарифів.
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03.07.2024 16:51 Відповісти
капіталізм, не передбачає, повернення грошей!
=====

Це бандитизм не передбачає повернення грошей. А капіталізм цілком собі ставить на місце всіх хитрожопих ділків
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03.07.2024 14:24 Відповісти
Оператор не взмози забезпечить БС генератором з баком пального та автоматом ввода резерву тощо?
Тоб то, беруть гроши на НЕНАДОНУ послугу, одним словом - крадуть.
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03.07.2024 14:16 Відповісти
що ще, повинен зробити хтось, для любителя вічної халяви?
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03.07.2024 14:19 Відповісти
Тоб то, я плачу гроши, частину послуг мені продавеці не надають а гроши за це знімають, ніяких дій для виправлення сітуації продавці послуг не предпинемають і оце ти називаєшь шо люди які заплатили но не отримали халявою? У тебе у роду Шарікова не було? Поліграфа Поліграфовича?
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03.07.2024 15:14 Відповісти
як же я втомився спілкуватися, з тупими упоротими імбецилами!
не плати!
але ж, тебе обманюють, але ти продовжуєш платити?
то, хто з нас шаріков?
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03.07.2024 15:17 Відповісти
Втомився?
От бідолажний ти наш.
Так піди та кінься головою гній. Свінячий. Люди кажуть шо таким як ти допомогає від втоми. Розуму не добавить але втому повинно зняти.
І нік зміни, на Втомлений від онанізму.
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03.07.2024 15:54 Відповісти
А ти себе вважаєш щось на кшталт Декарта чи Жан Жака Руссо? Ти б "розумник" для початку писати грамотно навчився, а вже потім себе в інтелектуали записував. Взяла бидлота, на кшталт тебе, моду себе в розумні записувати та інших намагатися повчати.
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03.07.2024 17:05 Відповісти
Можете не користуватися . Є укртелеком - там не відключають
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03.07.2024 13:49 Відповісти
Дякую за пораду. Заменю другу сімку на Укртелеком.
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03.07.2024 13:51 Відповісти
є ще варінт радіо або голубина пошта . там точно не відключать
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03.07.2024 13:52 Відповісти
а що цей укртелеком ще живий ??? у нас вінт давно помер не приходячи до тями ...
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03.07.2024 14:03 Відповісти
З такими тарифами оператори повинні відрами цей зв'язок носити.
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03.07.2024 13:39 Відповісти
як що, оператори, взяли тебе в заручники, та примушують платити, моргни п'ятнадцять разів лівим оком.
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03.07.2024 13:55 Відповісти
з вимогою?

це, як?
що це, за ультиматуми, і чим вони підтвердженний?
типу, ова відбере ліцензію і іноземних компаній?
водафон, київстар, лайфцель.

але ж всі зрозуміли?
у всьому винен мобільний зв'язок!
сонце, кондиціонери, бойлери, холодильники та праски.
хто завгодно, але не зе!шобла, що довела україну до сраки і не збирається йти, бо зе!прострочений не вміє рахувати до п'яти.
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03.07.2024 13:43 Відповісти
Київська ОВА звернулася до генеруючих компаній з вимогою забезпечити цілодобову присутність світла?
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03.07.2024 14:03 Відповісти
за таке, швидко позбавляють посади, та відправляють послом в африку.
так що, краще, гавкати в іншу сторону.
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03.07.2024 14:07 Відповісти
Щось думаю що проблема не в акумуляторах, наочно видно що Київстар придушує полосу інтернету, при виключенні світла, напевно йде великий трафік а це витрати і втрачені кошти...
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03.07.2024 14:47 Відповісти
Це стосується лише Київстару?
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03.07.2024 17:00 Відповісти

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