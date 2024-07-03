Країни НАТО погодили допомогу Україні на 40 мільярдів євро на наступний рік, – Reuters

Країни-члени НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.

Про це пише Reuters із посиланням на словами одного з європейських дипломатів, передає Forbes.

Зобовʼязання підтримки для України стануть ключовою частиною ширшого пакету для Києва, який має наголосити на підтримці НАТО у в довгостроковій перспективі та прокласти шлях до можливого членства країни в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, склавши загалом близько 40 млрд євро на рік.

Лідери НАТО мають підписати це зобовʼязання наступного тижня під час зустрічі у Вашингтоні.

За словами дипломата, хоча держави-члени не підтримали первісне прохання Столтенберга про таке багаторічне зобовʼязання, пакт включає положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО.

Джерело зазначило, що союзники також вирішили підготувати два звіти впродовж наступного року, щоб встановити, яка країна постачає які вантажі в Україну, щоб задовольнити вимоги більшої прозорості в НАТО.

У угоді йдеться, що держави-члени "намагатимуться виконати це зобовʼязання за допомогою пропорційних внесків".

Фінансове зобовʼязання є частиною ширшого пакету заходів щодо України, який лідери НАТО погодять на саміті у Вашингтоні з 9 по 11 липня.

У червні союзники вирішили, що НАТО візьме на себе активнішу роль у координації постачання зброї в Україну, взявши на себе управління від США у спробі захистити цей процес, оскільки скептично налаштований по відношенню до НАТО Дональд Трамп балотується на другий термін як президент Сполучених Штатів.

Напередодні вашингтонського саміту союзники, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід посилювати формулювання НАТО щодо майбутнього членства України в альянсі і як це зробити. Офіційна лінія НАТО полягає в тому, що Україна приєднається одного разу, але не поки країна перебуває у стані війни.

За словами дипломатів, деякі союзники хочуть посилити це формулювання, пропонуючи на саміті оголосити, що шлях України до членства є "незворотним".

План Столтенберга для України

Раніше повідомлялося, що Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні на загальну суму 100 млрд євро після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

Союзники поставили під сумнів життєздатність цієї ідеї через небажання виділяти нові кошти та побоювання щодо введення України в оману.

Нова пропозиція генсека НАТО передбачає, що союзники візьмуть зобов’язання витрачати щонайменше 40 мільярдів євро ($43 млрд) на рік як на летальну, так і на нелетальну допомогу Україні. Це означало б, що країни НАТО погодяться зберегти допомогу на тому рівні, на якому вона перебуває з моменту вторгнення Росії в 2022 році.