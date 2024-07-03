В Україні почнуть торгувати зерном через біржу

На "Українській універсальній біржі" вже розпочалася акредитація на біржові торги зерном пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку.

Про це повідомляє AgroNews.

"Перші агровиробники та трейдери заповнили анкети та отримують статус члена біржі, який надає право на участь у торгах. І це процедура, яку необхідно пройти лише один раз, а далі отримувати лише преференції та сервіси від УУБ під час купівлі чи продажу зерна", – сказано в повідомленні.

Як це працює

Покупці та продавці після акредитації отримують доступ до торгової системи та вільно розміщують свої заявки на продаж чи купівлю зерна. Відтак, їм не треба витрачати зайвий час та шукати самостійно контрагентів, перейматися надійністю партнерів та тим, чи будуть у строк і в повній мірі виконані усі угоди, – це все бере на себе біржа.

Учасників організованого агроринку перевіряють, а також стежать за тим, щоб договір був виконаний на 100%.

"Наприклад, якщо ви продаєте зерно, то кошти за нього надходять на біржовий рахунок і лише після цього ви поставляєте товар покупцеві. Адже кошти уже сплачені і ви їх отримаєте гарантовано. Аналогічна ситуація і у покупців агропродукції. Вони сплачують за товар на біржовий рахунок. І в разі, якщо продавець не поставить в терміни зерно належної якості, біржа гарантовано поверне усі кошти ще й додатково стягне штраф із порушника на користь потерпілої сторони", – пояснили в організації.

Як повідомлялося, наприкінці червня аграрії шести областей почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового урожаю.

Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.