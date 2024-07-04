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Новини
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В "Укрзалізниці" оцінили збитки від виходу на ринок приватних перевізників у 1 мільярд євро на рік

уз,залізниця

Упродовж п’яти-семи років після після лібералізації ринку залізничних перевезень та допуску на нього приватних компанії "Укрзалізниця" втратить до 70% доходів від вантажних перевезень.

Про це голова правління компанії Євген Лященко розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За словами Лященка, після лібералізації ринку залізничних перевезень УЗ втратить до 70% доходів від вантажних перевезень. Тому розрахована спільно з фахівцями Світового банку фінансова модель "Укрзалізниці" після анбандлінгу передбачає, що компанія потребуватиме 0,8-1 млрд євро дотацій щороку.

"Тож це питання насамперед не поділу компанії, а хто дотуватиме значні видатки на пасажирські перевезення та підтримку інфраструктури, коли ринок лібералізується", – зауважив Лященко.

За його словами це філософія європейської моделі полягає у тому, що країни ЄС дотують власні залізниці. Але вона може бути неприйнятна для України.

"У нашому бюджеті вочевидь найближчими роками таких грошей не буде", – констатував Лященко.

Він додав, що наразі "Укрзалізниця" спільно з Deloitte працює над стратегією компанії на п’ять років, у якій буде мапа ризиків та розрахунки різних сценаріїв.

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Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон "Про залізничний транспорт" і прияти створенню конкурентного середовища для операторів залізничного транспорту у межах переговорів для вступу до ЄС.

Відповідно до одного зі сценаріїв це також передбачатиме розділення "Укрзалізниці" на чотири компанії за такими вертикалями: вантажна, пасажирська, інфраструктурна, заводи і виробництво.

Автор: 

вантажі (1318) залізниця (836) Укрзалізниця (4805) локомотиви (110)


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Топ коментарі
+10
Монополія-це гарно, ви не розумієте. Якщо якісь ліві перевізники будуть возити і ціни впадуть до ринкової обгрунтованих, це погано, надо щоб був один і казав хочу стільки(зі стелі) , бо конкуренції нема.
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04.07.2024 14:20 Відповісти
+7
І слава богу, бо крадуть, як не в себе. Там не дотації потрібні, а тюремні терміни.
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04.07.2024 14:37 Відповісти
+6
Зараз нам саме так формують тарифи на комунальні послуги - з пальця.
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04.07.2024 14:21 Відповісти
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Монополія-це гарно, ви не розумієте. Якщо якісь ліві перевізники будуть возити і ціни впадуть до ринкової обгрунтованих, це погано, надо щоб був один і казав хочу стільки(зі стелі) , бо конкуренції нема.
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04.07.2024 14:20 Відповісти
Зараз нам саме так формують тарифи на комунальні послуги - з пальця.
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04.07.2024 14:21 Відповісти
Не з пальця - а з їх власних потреб..треба ж купувати нерухомість, авто, яхти, подорожувати..чим вищі потреби - тим вищій тариф. Он зараз почнуть купувати у словаків електрику - то нам по 10 грн зроблять. Причому й цей тариф обгрунтують! Скажуть таможений збір..
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04.07.2024 14:25 Відповісти
Вони й попередні тарифи не можуть обгрунтувати. Єдиний "аргумент" - у Європі ще дорожче.
Про фінансову спроможність населення ніхто не згадує.
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04.07.2024 14:38 Відповісти
Ну а чим не обґрунтування - в нас:
1. Половину розвалили.
2. Половина на профілактиці
3. Тому купуємо за кордоном.
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04.07.2024 15:29 Відповісти
Не впадуть ціни на перевезення, бо приватним перевізникам щоб зайти на залізницю доведеться відбашляти Зеленій шоблі. А ці побори будуть закладені у вартість перевезень.
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04.07.2024 15:27 Відповісти
Прийде великий перевізник і все скупить.Вірніше купить тільки дохідну частину-вантажоперевезення.

Залишивши Укрзалізниці лише збиткові пасажирські.
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04.07.2024 16:28 Відповісти
А если например попробовать оптимизировать расходы. А если внедрить департамент, который бы следил за закупками УЗ, и каждый человек который бы там работал - не получал бы зарплату - а получал бы хороший процент от того сколько бабла он смог сэкономить найдя тендер по коррупционным схемам?
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04.07.2024 14:23 Відповісти
А юридический отдел получал бы премии от количества дел переданных в суд на основе тех данных которые бы ему передавал департамент контроля закупок. И вдруг бы оказалось что дизель можно покупать сотнями тысяч тонн дешевле чем 1 литр стоит на заправке? Чудны дела твои Господи...
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04.07.2024 14:25 Відповісти
Бесполєзняк. Є там такий відділ. Тарифи й з ким працювати отримують від керівництва.
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04.07.2024 14:26 Відповісти
Что в общем то в очередной раз подтверждает что любая государственная организация не должна существовать. Потому что в любой частной конторе любой менеджер получает деньги от той пользы которую приносит этой организации. А в госконторе он получает за то что занимает место и то что сможет еще намутить налево. И успешность организации его не волнует, ему за успех никто не доплатит, а за убытки никто не накажет.
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04.07.2024 14:46 Відповісти
Частково Ви праві. Але візьміть той самий ДТЕК - приватна шарага, отримує допомогу ще від держави та знущається над населенням!

Тут скоріше проблема не в державна/недержавна структура, а в першу чергу - відсутність конкуренції, антимонопольного законодавства й т.і.

Держава, в особі кілька десятків "вкрай ефективних менеджерів" дерибанить все, роззуваючи нас з Вами.
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04.07.2024 15:25 Відповісти
А мільйонні зарплати керувникам зменшити слабо? Конкуренція їм не до вподоби.
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04.07.2024 14:28 Відповісти
А шо такоє? Там же ефєктівні мєнєджери працюють.
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04.07.2024 14:34 Відповісти
І слава богу, бо крадуть, як не в себе. Там не дотації потрібні, а тюремні терміни.
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04.07.2024 14:37 Відповісти
ну той не треба, он наші дідусі та бабусі їздили в товарних вагонах разом з худобою й нічого страшного... й ми звикнемо..., й без постілі можна, й без туалетів..., а то попривикали...
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04.07.2024 14:38 Відповісти
будь-яка монополія - то ракова пухлина, що не дає розвиватись ринку
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04.07.2024 14:38 Відповісти
плюс импотентность антикоррупционных и антимонопольных органов позволяет этой опухоли долгие годы существовать с метастазами
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04.07.2024 17:00 Відповісти
Всім захисникам "приватних перевізників".
Ви гадаєте, що "приватні" мають власні рейки, контактні мережі, тягові підстанції, депо та рембази?
Чи хоча б власний парк вагонів та локомотивів?
А зуськи. Все це "приватнікі" орендують у тієї ж УЗ за смішні гроші (офіційно). Скільки неофіційно потрапляє до "потрібних" кишень - "нє знаєт даже Наркомфін со своім сверхмощним налоговим аппаратом".
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04.07.2024 14:47 Відповісти
Це ж проблема не приватиних перевізників, а корумпованості Укрзалізниці. УЗ - це клоака коррупціонерів.
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04.07.2024 15:36 Відповісти
Так держава забороняє приватникам мати свою тягу. Як тільки ринок лібералізують, приватні компанії на другий день знайдуть собі локомотиви і вагони.
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04.07.2024 15:50 Відповісти
А рейки, контактні мережі, підстанції, депо і рембази? Також "знайдуть", як Ахмєтов, Коломойський, Пінчук і "іже с німі" знайшли "свої заводи-ґазєти-параходи"?
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04.07.2024 16:37 Відповісти
Після лібералізації УЗ розділять на декілька компаній. Та, яка буде завідувати інфраструктурою, братиме плату за проїзд.
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04.07.2024 17:58 Відповісти
Доходи впадуть, але одночасно скоротяться і витрати. А при збільшенні об'єму перевезень зросте плата за використання інфраструктури. Тому, дійсно, цього не бажають тільки ті, хто сидить на потоках.
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04.07.2024 16:18 Відповісти
ця контора більш корумпована,ніж менти та суди!сірожа лєщенко не дарма там оселився
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04.07.2024 16:27 Відповісти
с другой стороны, это конкуренция. Хотите чтобы пассажиры пользовались услугами, сделайте эти услуги качественными
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04.07.2024 16:59 Відповісти
Казковий дятел. То у Укрпошти обсяги впали через те, що Нова пошта, Міст, Делівері запрацювали? Нічого не впали - як були черги, так і є. Тільки були змушені змінюватись і покращувати сервіс, зменшувати витрати і т.і. І УЗ треба до цього готуватись, а не скиглити. До речі, як там WiFi в поїздах почуває? 80 млн грн рік тому витратили. Де WiFі і Internet в потягах? Отож.... і так вже майже 15 років. Гроші виділяють, а WiFi немає. А воно тут співає про дотації від держави. Не треба красти!
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04.07.2024 17:55 Відповісти

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