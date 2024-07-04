В "Укрзалізниці" оцінили збитки від виходу на ринок приватних перевізників у 1 мільярд євро на рік

Упродовж п’яти-семи років після після лібералізації ринку залізничних перевезень та допуску на нього приватних компанії "Укрзалізниця" втратить до 70% доходів від вантажних перевезень.

Про це голова правління компанії Євген Лященко розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За словами Лященка, після лібералізації ринку залізничних перевезень УЗ втратить до 70% доходів від вантажних перевезень. Тому розрахована спільно з фахівцями Світового банку фінансова модель "Укрзалізниці" після анбандлінгу передбачає, що компанія потребуватиме 0,8-1 млрд євро дотацій щороку.

"Тож це питання насамперед не поділу компанії, а хто дотуватиме значні видатки на пасажирські перевезення та підтримку інфраструктури, коли ринок лібералізується", – зауважив Лященко.

За його словами це філософія європейської моделі полягає у тому, що країни ЄС дотують власні залізниці. Але вона може бути неприйнятна для України.

"У нашому бюджеті вочевидь найближчими роками таких грошей не буде", – констатував Лященко.

Він додав, що наразі "Укрзалізниця" спільно з Deloitte працює над стратегією компанії на п’ять років, у якій буде мапа ризиків та розрахунки різних сценаріїв.

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Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон "Про залізничний транспорт" і прияти створенню конкурентного середовища для операторів залізничного транспорту у межах переговорів для вступу до ЄС.

Відповідно до одного зі сценаріїв це також передбачатиме розділення "Укрзалізниці" на чотири компанії за такими вертикалями: вантажна, пасажирська, інфраструктурна, заводи і виробництво.