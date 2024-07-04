В "Укрзалізниці" оцінили збитки від виходу на ринок приватних перевізників у 1 мільярд євро на рік
Упродовж п’яти-семи років після після лібералізації ринку залізничних перевезень та допуску на нього приватних компанії "Укрзалізниця" втратить до 70% доходів від вантажних перевезень.
Про це голова правління компанії Євген Лященко розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.
За словами Лященка, після лібералізації ринку залізничних перевезень УЗ втратить до 70% доходів від вантажних перевезень. Тому розрахована спільно з фахівцями Світового банку фінансова модель "Укрзалізниці" після анбандлінгу передбачає, що компанія потребуватиме 0,8-1 млрд євро дотацій щороку.
"Тож це питання насамперед не поділу компанії, а хто дотуватиме значні видатки на пасажирські перевезення та підтримку інфраструктури, коли ринок лібералізується", – зауважив Лященко.
За його словами це філософія європейської моделі полягає у тому, що країни ЄС дотують власні залізниці. Але вона може бути неприйнятна для України.
"У нашому бюджеті вочевидь найближчими роками таких грошей не буде", – констатував Лященко.
Він додав, що наразі "Укрзалізниця" спільно з Deloitte працює над стратегією компанії на п’ять років, у якій буде мапа ризиків та розрахунки різних сценаріїв.
Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон "Про залізничний транспорт" і прияти створенню конкурентного середовища для операторів залізничного транспорту у межах переговорів для вступу до ЄС.
Відповідно до одного зі сценаріїв це також передбачатиме розділення "Укрзалізниці" на чотири компанії за такими вертикалями: вантажна, пасажирська, інфраструктурна, заводи і виробництво.
Будь ласка, зачекайте...
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Про фінансову спроможність населення ніхто не згадує.
1. Половину розвалили.
2. Половина на профілактиці
3. Тому купуємо за кордоном.
Залишивши Укрзалізниці лише збиткові пасажирські.
Тут скоріше проблема не в державна/недержавна структура, а в першу чергу - відсутність конкуренції, антимонопольного законодавства й т.і.
Держава, в особі кілька десятків "вкрай ефективних менеджерів" дерибанить все, роззуваючи нас з Вами.
Ви гадаєте, що "приватні" мають власні рейки, контактні мережі, тягові підстанції, депо та рембази?
Чи хоча б власний парк вагонів та локомотивів?
А зуськи. Все це "приватнікі" орендують у тієї ж УЗ за смішні гроші (офіційно). Скільки неофіційно потрапляє до "потрібних" кишень - "нє знаєт даже Наркомфін со своім сверхмощним налоговим аппаратом".