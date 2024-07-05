Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ. Більше тільки в Аргентини

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $2,2 млрд на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд.

Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, повідомляє Liga.net із посиланням на дані на Фонду.

Найбільшим боржником Фонду упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році цій країні виділили максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром $44 млрд. Наразі зобов'язання Аргентини перед МВФ становлять $40,94 млрд.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше, ніж в України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року становить $150,44 млрд. Непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

До великих боржників МВФ також належать:

Еквадор ($8,55 млрд);

Пакистан ($8,37 млрд);

Ангола ($3,95 млрд);

Колумбія ($3,71 млрд);

Кенія ($3,39 млрд);

Гана ($3,05 млрд);

Кот-д'Івуар ($3,04 млрд);

Бангладеш ($2,84 млрд);

Коста-Рика ($2,67 млрд).

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Як повідомлялося, 3 липня до державного бюджету надійшов п’ятий транш від МВФ обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Загалом за 14 місяців функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько $7,6 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.