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Новини
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Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ. Більше тільки в Аргентини

мвф

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $2,2 млрд на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд.

Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, повідомляє Liga.net із посиланням на дані на Фонду.

Найбільшим боржником Фонду упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році цій країні виділили максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром $44 млрд. Наразі зобов'язання Аргентини перед МВФ становлять $40,94 млрд.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше, ніж в України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року становить $150,44 млрд. Непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

До великих боржників МВФ також належать:

  • Еквадор ($8,55 млрд);
  • Пакистан ($8,37 млрд);
  • Ангола ($3,95 млрд);
  • Колумбія ($3,71 млрд);
  • Кенія ($3,39 млрд);
  • Гана ($3,05 млрд);
  • Кот-д'Івуар ($3,04 млрд);
  • Бангладеш ($2,84 млрд);
  • Коста-Рика ($2,67 млрд).

Читайте також: МВФ оновив негативний сценарій для України: покращив прогноз ВВП на цей рік, але погіршив на наступний

Як повідомлялося, 3 липня до державного бюджету надійшов п’ятий транш від МВФ обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).

Загалом за 14 місяців функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько $7,6 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд. 

Автор: 

держбюджет (1589) держборг (1098) борг (1879) МВФ (1753)


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Топ коментарі
+6
Більше тільки в Аргентини
Ось держави - побратими!
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05.07.2024 17:08 Відповісти
+3
Хтось тут памятаю з форумчан колись розповідав що нам все безплатно дають а лендліз но 50 років то дорого і треба віддавати... а ці всі короткострокові кредити не треба віддавати?

А використовувати кредити щоб чиновникам зарплати підняти?
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05.07.2024 17:13 Відповісти
+1
Це кінець епохи бідності. Але є нюанс.
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05.07.2024 17:23 Відповісти
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Більше тільки в Аргентини
Ось держави - побратими!
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05.07.2024 17:08 Відповісти
Так точно!
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05.07.2024 17:42 Відповісти
Хтось тут памятаю з форумчан колись розповідав що нам все безплатно дають а лендліз но 50 років то дорого і треба віддавати... а ці всі короткострокові кредити не треба віддавати?

А використовувати кредити щоб чиновникам зарплати підняти?
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05.07.2024 17:13 Відповісти
Це кінець епохи бідності. Але є нюанс.
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05.07.2024 17:23 Відповісти
Так погодьте.В нас сидить грошовий гаманець-Коломойський.Можна потрусити доки невтік разом з буратінкой.
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05.07.2024 17:28 Відповісти
Мы говорим Коломойский подразумеваем-Зеленский.... ну и дальше по тексту.
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05.07.2024 18:54 Відповісти
Поки Бєня Бородач відпочиває в ВІП-камері в гостях у діда Лук'яна, Шлемазл вимушений залишатися президентом. Шлемазл-це гарант, але не Конституції , а Бєні Бородача.
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05.07.2024 19:01 Відповісти
"близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) " Не хороші асоціаціїї викликає о те СПЗ
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05.07.2024 18:29 Відповісти
А чому немає слова "Вперше", чим звжди хваастається "зелена влада"? Хоча би в цьому є досягнення, віддавати борги будуть не тільки наші внуки, а і правнуки. "Хужє нє будєт" так 73%?
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05.07.2024 22:39 Відповісти

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