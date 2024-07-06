"Оператор тилу" Міноборони за пів року уклав договорів майже на 60 мільярдів

"Державний оператор тилу" (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони, з 1 січня по 30 червня 2024 року уклала 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, договори на постачання пально-мастильних матеріалів укладено на 13,4 млрд грн, речового забезпечення – на 16,2 млрд грн, харчів – на 30 млрд грн.

За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, висока конкурентність і прозорість – це ті пріоритети, яких Міноборони дотримується у роботі з бюджетними коштами.

Зазначається, що для зниження ризику зриву закупівель, Міноборони надало ДОТ рекомендації щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв та вимог до потенційних постачальників. Ці вимоги включають документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів, наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

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Як повідомлялося, Державний оператор тилу Міноборони уклав договори на постачання води для ЗСУ на майже мільярд.