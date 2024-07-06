"Нова пошта" вийшла на ринок Франції. У Європі працює вже 100 відділень компанії

Компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Франції, відкривши відділення у Ніцці. Термін доставки в Україну становитиме від 5 днів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вихід на ринок Франції для нас особливий – перше французьке відділення Нової пошти стало сотим відділенням компанії у Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах – Лілль, Тулуза та Бордо", – наголосив співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта) Володимир Поперешнюк.

Зазначається, що Франція стала 14 європейською країною, на ринок якої вийшла "Нова пошта". Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення "Нової пошти".

Вартість доставки з України у відділення у Франції складатиме:

документи до 1 кг – 900 грн;

посилки до 2 кг – 950 грн;

посилки до 10 кг – 1500 грн;

посилки до 30 кг – 2500 грн;

вантаж понад 30 кг – 100 грн за кожний кілограм.

Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції. За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, або +250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.

У компанії наголосили, що кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через діджітал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний застосунок.

Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 000 пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.